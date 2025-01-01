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劉至翰撿紅包冥婚過程超荒謬！新戲剛播「已掛彩3次」筋膜撕裂傷

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情不斷翻轉，除了溫馨的親情故事，更加入了許多搞笑元素。近日，劇中為了幫過世的養女舉辦冥婚，蔡有財（藍葦華飾）、許秀珍（高欣欣飾）、蔡正當（高群飾）等人在促成楊文斌（劉至翰飾）答應冥婚的過程中發生了一連串爆笑事件，預計讓觀眾看得捧腹大笑。

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

▲《好運來》播出後好評不斷。（圖／民視提供）

為了完成冥婚的心願，劉至翰意外撿到「好運紅包」，卻被蔡家人團團包圍，要求他迎娶「好運」。過程中，蔡家人設計種種危機，卻都一一化險，反倒讓楊家人以為是好運來庇佑。最後劉至翰凹不過大家，就答應完成冥婚，只是到了冥婚當天，劉至翰不忘工作，竟在要去拜堂時跳車追捕，讓妹妹米可白和藍葦華臨時頂替，荒謬又好笑的情節勢必讓觀眾看得過癮。

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▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

談到拍攝冥婚戲的趣事，劉至翰表示「要冥婚的當天，我自己在過程看到嫌犯，就跳車去追，結果跑到一半勾到地上的障礙物，整個人飛撲在地上」，他透露當下驚動到大家，但不拖延拍攝時間，就先忍痛完成拍攝。

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

劉至翰透露「這一次飾演警察，根本沒閒著，常常就是要追趕跑跳，導致身上大小傷不斷。最近那一場可能太冷了，才會身體沒有協調好，整個人飛撲在地上，收工回家才發現一道鮮紅色的擦傷。」他進一步說「這一次拍攝總共傷了3次，第一次是小腿脛骨大面積撞傷，第二次是大腿後側肌肉筋膜撕裂傷，幸好2024年過去了，一切好運就來了。」

▲劉至翰為戲冥婚。（圖／民視提供）

▲劉至翰飾演警察，拍戲頻頻掛彩。（圖／民視提供）

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