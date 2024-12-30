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Energy牛奶練舞留遺症「復健5個月」！　陳漢典自爆身體出狀況：抽骨髓治療

記者孟育民／台北報導

三立都會台與勝星娛樂合作，即將推出首創街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》，今（30日）舉辦首映會，由特別評審「Energy」牛奶及陳漢典代表出席，不論陳漢典或是牛奶跳舞過程都曾經造成傷害，所以呼籲暖身很重要，牛奶當時脊椎脫位壓到神經，還去國術館治療想推回去，去年他陪小孩堆樂高，一不小心也受傷，後來才知道是頸椎移位、壓迫到神經，嚴重的時候連1公斤的包包都舉不起來，花了四五個月才恢復，所以現在跳舞完就會冰敷、做復健。

▲▼ENERGY牛奶、陳漢典主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲ENERGY牛奶、陳漢典主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

Energy去年合體後，「16蹲」引起風潮，但蹲地動作其實很傷膝蓋，牛奶坦言現在都會戴護膝，保護好自己，「以前都在水泥地、柏油路練舞，頸椎壓迫神經，現在看到選手都會希望他們把自己照顧好。」而陳漢典則是壓到坐骨神經，也復原近半年，治療過程中還抽自己的骨髓，再打到受傷的地方，連續打了三針才好。

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▲▼ENERGY牛奶主持三立全新大型街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲牛奶練舞留後遺症。（圖／記者李毓康攝）

另外，台灣六隊也在今天首映會中尬舞，熱血沸騰又很嗆，火藥味十足，現場更集結賽評、評審與超強舞團一起帶來16蹲的延伸版「巔峰32步」，要帶起另一波全民舞蹈風潮。

而該節目將2月9日舉辦總決賽，牛奶擔任總決賽特別評審，陳漢典則是特別評審兼總決賽主持人，熱愛舞蹈的陳漢典表示這些團體舞蹈都很強又有顏質，但需要偶像化，街舞才會受到關注。而以前跳breaking開始的牛奶，到現在對舞蹈還是有執著，他笑說以前跳舞大家在後台聊天，一開始就上，但現在是邊聊天邊拉筋暖身。

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牛奶, Energy, 陳漢典, S+PLUS巔峰舞者

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