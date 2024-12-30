展榮展瑞泰國跨年表演出狀況！　同場BLACKPINK Lisa迎新年

記者孟育民／台北報導

人氣百萬創作者展榮、展瑞今年首次跨年演唱會獻給泰國！12月27日受邀於曼谷知名地標Iconsiam參加跨年活動，兩人帶著《好熱》和《SisterSister》兩首熱力單曲，在熱情如火的現場氛圍中成功炒熱全場，讓觀眾嗨翻倒數夜。然而，這趟跨年演出之旅卻狀況頻傳，讓他們直呼：「這是最熱的一場跨年演出！根本就是一場極限挑戰。」BLACKPINK成員LISA 31日也將在同場地帶來表演，讓他們相當興奮！

▲▼展榮（左）展瑞（右）在泰國演出。（圖／星展娛樂提供）

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兩人先行前越南完成工作後，自越南轉機飛往泰國途中，展榮展瑞就感受到當地的高溫襲擊，但真正的挑戰開始接踵而來，先是從越南到泰國時，將錢包、信用卡遺落在越南海關，而後是在演出當天遇到音檔臨時換歌、耳機突然沒聲音、上場前臨時改動舞台位置，更讓人驚嚇的是展瑞突發中暑！兩人只能全程比手畫腳與泰國工作人員溝通，展榮笑稱：「這是一場語言不通的極限挑戰秀！」儘管面臨各種突發狀況，兩人仍靠著穩健台風和專業態度完成演出。

▲他們在泰國遇到不少狀況。（圖／星展娛樂提供）

跨年演出後，展榮展瑞計劃留在泰國，與好友中國娃娃一起在曼谷河畔搖滾區迎接新年。他們很期待能與BLACKPINK成員LISA同場倒數，一起迎接2025。展榮笑說：「要坐在河岸搖滾區跟LISA一起跨年，這是我們的新年願望！」

▲Lisa跨年將在泰國表演 。（圖／翻攝IG）

雖然這趟跨年演出驚險頻頻、狀況不斷，但是展榮展瑞他們對於這次跨年首秀表示：「看到來自世界各地的華人、遊客和粉絲一起倒數，真的很感動。世界很大，我們還有很多要學習的地方。」同時也宣告2025年，他們會將事業版圖拓展到新馬、香港等地，希望可以跟各地音樂人合作、交流，將熱情與音樂傳遞到世界各地。