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王鶴棣「本色出演」放閃田曦薇Disney+《大奉打更人》被讚最新下飯神劇

記者黃庠棻／台北報導

古裝懸疑探案劇《大奉打更人》找來《蒼蘭訣》王鶴棣、《半熟男女》田曦薇兩位陸劇男、女神主演，被網友譽為繼《慶餘年》後「下一部爆款陸劇」，該劇目前已在30日於Disney+正式上檔。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

爆款熱劇《大奉打更人》　王鶴棣本色出演

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

除了王鶴棣之外，《大奉打更人》還找來田曦薇飾演大奉二公主「臨安」，曾出演《琅琊榜》的實力派演員劉奕君飾演打更人衙門的統領「魏淵」，曾出演《平凡之路》的晏紫東飾演許七安的表弟「許新年」，有小張柏芝之稱的毛曉慧飾演大奉長公主「懷慶」，還有劉美含、張淼怡、陳意涵等超高顏值卡司陣容一字排開，為觀眾呈現年底必看的養眼佳作。

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、晏紫東、劉奕君主演。（圖／Disney+提供）

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、劉奕君、晏紫東、毛曉慧等人主演。（圖／Disney+提供）

王鶴棣在《大奉打更人》中，打戲表現更堪稱一絕，每一個動作都乾淨俐落，融合力量與美感完美詮釋主角「許七安」的英勇無畏，再搭配上他本身有趣的演技表現，讓許多網友對照他於現實生活中在各大綜藝節目上搞笑的畫面，紛紛忍不住直呼「王鶴棣根本是本色出演」。

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》被讚是本色出演。（圖／Disney+提供）

而《大奉打更人》播出後，也在微博引起熱烈討論，劇迷紛紛留言「演員演得特別好」、「王鶴棣的演技進步很多」、「劇情輕鬆好看、搞笑節奏也快」、「劇情越看越精彩」、「最新的下飯神劇」，造成熱議。

▲陸劇《大奉打更人》已於Disney+上線。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》被讚是本色出演。（圖／Disney+提供）

熱播片單都在Disney+　《照明商店》被讚2024神劇

除了《大奉打更人》加入Disney+強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾還可以在Disney+獨家觀看《腦筋急轉彎》延伸影集《夢境製片廠》，揭密萊莉腦中「夢境製片廠」不為人知的製片廠工作日常；改編自姜草1.5億觀看數的同名熱門網路漫畫，霸榜台韓香港冠軍、全球點擊收視亞軍，眾多藝人都在看、網評2024最佳韓劇神作的《照明商店》等超豐富迪士尼、皮克斯、Stars 等六大品牌旗下的獨家作品，都已在Disney+獨家熱播中。

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。（圖／Disney+提供）

▲網友評價《照明商店》是2024最佳神劇。（圖／Disney+提供）

更多影帝后大片即將上檔　敬請鎖定Disney+　

此外，Disney+也將在2025年持續推出令人期待的片單，包含青龍獎影后金憓秀與《黑暗榮耀》鄭星一主演的韓劇《揭密最前線》，該劇以現代韓國為背景，講述了一支精幹的調查記者小組在報導了一則爭議新聞後為守住自己職業生涯而奮鬥的故事。隨著時間流逝，小組必須完成一個不可能的任務來挽救自己的工作，偵破一樁長達二十年、涉及一名失踪的著名演員的懸案。即將於1月15日上線。

▲金憓秀主演《揭密最前線》。（圖／Disney+提供）

▲金憓秀主演《揭密最前線》。（圖／Disney+提供）

還有懸疑政治驚悚劇《極樂凶間》由艾美獎得主斯特林K布朗與詹姆斯馬斯登主演，為《破案三人行》、《這就是我們》製作人的全新力作，當白宮安全警報響起、前總統遭到刺殺，這一切不只是因為盤根錯結的政治利益，還有讓人無法忽視的階級分化仇恨。即將於1月28日上線。

▲《極樂凶間》由斯特林K布朗與詹姆斯馬斯登主演。（圖／Disney+提供）

▲《極樂凶間》由斯特林K布朗與詹姆斯馬斯登主演。（圖／Disney+提供）

除此之外，開年追劇新期待還不只這些，2月Disney+獨家上線的皮克斯首部原創性質的長篇動畫影集《勝與敗》，《夜魔俠：重生》、《噬亡村》第二季也將於3月Disney+獨家上線，《異形：地球》全新影集也即將登場。眾所矚目各式大片、口碑續作都在Disney+，趕緊訂閱下去追起來啦！

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大奉打更人, 王鶴棣, 田曦薇

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