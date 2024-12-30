陳柏霖犯規視角賣萌！皺鼻憨笑被讚「像孔劉」跟郭雪芙撒嬌融化網

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》劇情討論度持續上漲，陳柏霖對著郭雪芙賣萌撒嬌的短影音在網路上瘋傳，超過百萬次搶看，更有不少網友發現陳柏霖甜笑起來如孔劉級般有魅力，紛紛留言「柏霖這笑容好像孔劉！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

另外，劇中四位主角的成長與互動令劇迷感動不已，「允諾CP」白引默（陳柏霖飾）與李海諾（郭雪芙飾）兩人的粉紅泡泡一波接一波，從並肩聽老歌、鹿園談心和車困高粱田，再到本週的「治癒之旅」和「星空夜宿」，氣氛甜得彷彿連空氣都帶著粉紅色泡泡。

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▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

只見陳柏霖與郭雪芙在高粱田間談心，又在星空下共度夜晚，卸下心防說出內心最脆弱的一面，成為對方的安慰劑，望著彼此的眼神充滿溫柔與信任，粉絲熱烈討論「陳柏霖的眼神太有故事，光看他望向郭雪芙的樣子，我都融化了！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

而林柏叡飾演的暖心家醫師下定決心要留在家鄉服務，甚至啟動「行動醫療車計畫」，只為照顧更多鄉親，他也找來飾演性格女畫家的蔡思韵幫忙彩繪行動醫療車，只是沒想到他的起心動念，引發蔡思韵做出更為瘋狂的「驚人之舉」。

▲林柏叡在《不如海邊吹吹風》首度飾演醫生。（圖／大川大立提供）

隨著劇情推進，陳柏霖、郭雪芙與林柏叡、蔡思韵兩對CP的情感羈絆越發深厚，這部影集也成為劇迷心中溫暖的陪伴，令人更加期待接下來的發展。

在《不如海邊吹吹風》的最新劇情中，白引默（陳柏霖飾）在李海諾（郭雪芙飾）和奶奶（洪慧芳飾）的陪伴下，於金門的高粱田中散心，在大自然的包圍下，陳柏霖決心要撕掉身為大明星而被逐一貼上的標籤「我既然討厭，就把它撕掉，自己再貼一個！」這句話彷彿是他對自己心結的解答。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

當陳柏霖談及白引默的內心掙扎，是否和自己身為演員被貼標籤的經歷有些類似，出道多年的他已經對「貼標籤」這件事看開，直言「有沒有都可以，因為都不錯。」

劇中郭雪芙飾演的李海諾與奶奶相依為命，時常擔心起奶奶的身體狀況，與新加坡影后級女星洪慧芳的互動被封「最美祖孫情」，一場她與陳柏霖旅行露營的深夜談心中，忍不住淚崩終於道出自己的恐懼「看奶奶笑得那麼開心，我真的很怕這樣幸福的日子會突然不見。」陳柏霖雖然溫柔說出「不要哭了。」但自己在郭雪芙情緒的感染下也忍不住拭淚，粉絲看完也都跟著心疼和心動「這段治癒之旅又甜又有洋蔥！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

此外，林柏叡飾演的家醫科醫師陳大浯，從小到大肩負著父親給予的壓力和期許，這次終於決定要做自己想做的事情，期盼有天能駕駛著自家的醫療巡迴車，為村民診治，這是林柏叡首次飾演醫師，他特別學習把脈、聽診、人工呼吸等醫療技能。他笑說「第一次演醫師，壓力很大，但也覺得很有成就感。」

▲蔡思韵在《不如海邊吹吹風》飾演畫家。（圖／大川大立提供）

蔡思韵飾演的許曼是個不斷追尋自我的藝術家，她受到林柏叡的啟發，將過去迎合他人喜好的畫作付之一炬，重新拿起畫筆，展現最真實的自我。燒毀畫作的那一刻，她的眼神透露出釋然與決心，蔡思韵說「這場戲象徵忠於自己，放下過去的束縛。」這樣的心境也反映在她的表演中，「我慢慢懂得不再刻意追求完美，而是順著靈感與對手的反應，自由流動，讓表演更加自然生動！」

另外值得關注的「廟口CP」由楊子儀飾演的方順華和莊茜佳飾演的葉子庭詮釋，楊子儀因為莊茜佳突然離開大受打擊，暫時關閉了新大廟口熱炒店，庹宗華飾演的里長伯看在眼裡，特意安排實境秀團隊的伙食工作交給楊子儀，希望他能從低落的情緒中走出來。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。