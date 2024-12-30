ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳柏霖犯規視角賣萌！皺鼻憨笑被讚「像孔劉」跟郭雪芙撒嬌融化網

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》劇情討論度持續上漲，陳柏霖對著郭雪芙賣萌撒嬌的短影音在網路上瘋傳，超過百萬次搶看，更有不少網友發現陳柏霖甜笑起來如孔劉級般有魅力，紛紛留言「柏霖這笑容好像孔劉！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

另外，劇中四位主角的成長與互動令劇迷感動不已，「允諾CP」白引默（陳柏霖飾）與李海諾（郭雪芙飾）兩人的粉紅泡泡一波接一波，從並肩聽老歌、鹿園談心和車困高粱田，再到本週的「治癒之旅」和「星空夜宿」，氣氛甜得彷彿連空氣都帶著粉紅色泡泡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

只見陳柏霖與郭雪芙在高粱田間談心，又在星空下共度夜晚，卸下心防說出內心最脆弱的一面，成為對方的安慰劑，望著彼此的眼神充滿溫柔與信任，粉絲熱烈討論「陳柏霖的眼神太有故事，光看他望向郭雪芙的樣子，我都融化了！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

而林柏叡飾演的暖心家醫師下定決心要留在家鄉服務，甚至啟動「行動醫療車計畫」，只為照顧更多鄉親，他也找來飾演性格女畫家的蔡思韵幫忙彩繪行動醫療車，只是沒想到他的起心動念，引發蔡思韵做出更為瘋狂的「驚人之舉」。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲林柏叡在《不如海邊吹吹風》首度飾演醫生。（圖／大川大立提供）

隨著劇情推進，陳柏霖、郭雪芙與林柏叡、蔡思韵兩對CP的情感羈絆越發深厚，這部影集也成為劇迷心中溫暖的陪伴，令人更加期待接下來的發展。

在《不如海邊吹吹風》的最新劇情中，白引默（陳柏霖飾）在李海諾（郭雪芙飾）和奶奶（洪慧芳飾）的陪伴下，於金門的高粱田中散心，在大自然的包圍下，陳柏霖決心要撕掉身為大明星而被逐一貼上的標籤「我既然討厭，就把它撕掉，自己再貼一個！」這句話彷彿是他對自己心結的解答。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

當陳柏霖談及白引默的內心掙扎，是否和自己身為演員被貼標籤的經歷有些類似，出道多年的他已經對「貼標籤」這件事看開，直言「有沒有都可以，因為都不錯。」

劇中郭雪芙飾演的李海諾與奶奶相依為命，時常擔心起奶奶的身體狀況，與新加坡影后級女星洪慧芳的互動被封「最美祖孫情」，一場她與陳柏霖旅行露營的深夜談心中，忍不住淚崩終於道出自己的恐懼「看奶奶笑得那麼開心，我真的很怕這樣幸福的日子會突然不見。」陳柏霖雖然溫柔說出「不要哭了。」但自己在郭雪芙情緒的感染下也忍不住拭淚，粉絲看完也都跟著心疼和心動「這段治癒之旅又甜又有洋蔥！」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

此外，林柏叡飾演的家醫科醫師陳大浯，從小到大肩負著父親給予的壓力和期許，這次終於決定要做自己想做的事情，期盼有天能駕駛著自家的醫療巡迴車，為村民診治，這是林柏叡首次飾演醫師，他特別學習把脈、聽診、人工呼吸等醫療技能。他笑說「第一次演醫師，壓力很大，但也覺得很有成就感。」

▲《不如海邊吹吹風》林柏叡、蔡思韵組成「職人CP」。（圖／大川大立提供）

▲蔡思韵在《不如海邊吹吹風》飾演畫家。（圖／大川大立提供）

蔡思韵飾演的許曼是個不斷追尋自我的藝術家，她受到林柏叡的啟發，將過去迎合他人喜好的畫作付之一炬，重新拿起畫筆，展現最真實的自我。燒毀畫作的那一刻，她的眼神透露出釋然與決心，蔡思韵說「這場戲象徵忠於自己，放下過去的束縛。」這樣的心境也反映在她的表演中，「我慢慢懂得不再刻意追求完美，而是順著靈感與對手的反應，自由流動，讓表演更加自然生動！」

另外值得關注的「廟口CP」由楊子儀飾演的方順華和莊茜佳飾演的葉子庭詮釋，楊子儀因為莊茜佳突然離開大受打擊，暫時關閉了新大廟口熱炒店，庹宗華飾演的里長伯看在眼裡，特意安排實境秀團隊的伙食工作交給楊子儀，希望他能從低落的情緒中走出來。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

不如海邊吹吹風, 何潤東, 陳柏霖, 郭雪芙, 楊子儀, 莊茜佳, 吳子霏, 王晴, 顏廷儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. MIRROR舞者重癱2年首次外出！住院照曝…牧師爸：不可能成為現實
  2. 五月天跨年前爆喜訊！阿信瞞9個月「最深情新年禮物」　五迷聽到淚崩
  3. 快訊／等了5年！玄彬1月來台灣　「只有2天見面機會」中文喊話影迷
  4. 火星人布魯諾「婚禮獻唱價」被嫌太貴！　西洋歌手婚禮演出身價表曝光
  5. 全昭旻離開1年再登《RM》！首見接班人池睿恩　開播日期曝光
  6. 唐綺陽健康亮紅燈「不允許再任性耗損」突宣佈重大消息　經紀人曝現況
  7. 小編闖禍「粉絲群現男體不雅片」！　安溥三度鞠躬致歉
  8. 接棒《九重紫》　網最期待陸劇《國色芳華》楊紫、李現二搭重現童顏CP
  9. 快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄
  10. 朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366