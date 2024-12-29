女星嫌太累「拍戲第一天突罷工」！　阿Ken一聽驚呼：我認識

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（30日）播出「這樣的人不簽也罷！經紀人眼中最難搞的藝人是“他”」，同場的經紀人子昊則碰過出爾反爾的藝人：「我曾經遇過一個女藝人，她說她想要演戲，我們就幫她接了一檔戲，而且是女一的角色，我們都談好了，合約也簽了，等到開拍第一天，她就跟我們說她不想演了，我問她為什麼，她就說突然對演戲沒有興趣了，而且太累了，最後跟她溝通也沒有效，只能請劇組換人。」

▲ 經紀人子昊曝女星拍戲第一天就喊累退出 。（圖／中天綜合台提供）

該位女星出爾反爾的行徑，主持人阿Ken聽了直呼誇張，因為身為導演的他，很了解幕後的辛苦：「我自己也做幕後，一部戲要讓某一個人來演，那要押多大的賭注，因為你從前置開始就不停的燒錢！」當他偷偷聽到對方的名字後則是驚訝到不行：「天啊！我認識！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿Ken聽名字驚呼「我認識」 。（圖／中天綜合台提供）



經紀人小瑋也碰過讓他很頭痛的藝人：「他剛來找我合作的時候默默無名，我一年讓他賺了千萬，但他卻開始嫌棄我服務不好，覺得業配、代言都是他自己帶來了，因為他紅了。」讓他更無奈的是不管怎麼做，對方都會嫌棄：「這種藝人讓我最害怕的就是你不管做什麼事情，他都會挑剔，他也是我唯一遇過荷包滿滿離開我的藝人。」

▲ 經紀人小瑋 。（圖／中天綜合台提供）



