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瓊瑤家屬控「情緒暴力」！　突發4點聲明：比電視劇還狗血

記者黃皓瑋／綜合報導

知名作家瓊瑤4日於淡水家中辭世，享壽86歲，消息一出讓各界震驚又不捨。不過在她離世近1個月後，她的家屬昨（28日）發文控訴遭遇情緒暴力，並針對近期有關瓊瑤的傳聞發佈4點聲明，喊話網友不要相信假消息。

（外送稿用）▲▼瓊瑤。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤4日離世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤的家屬昨日透過她的社群平台發聲，直言近期有關她的資訊與媒體報導，情節「比電視劇還要狗血」，並質疑：「不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息。不禁疑惑這是對逝者的尊重嗎？緬懷與紀念的體現嗎？真是令人不可思議。」

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▲▼瓊瑤。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤家屬呼籲不要相信、轉發不實資訊。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤的家屬也發出4點聲明：一，家屬在瓊瑤離世後，並未公開過有關她人生經歷與離世的相關資訊；二，呼籲網友不要相信網路上，以及談話節目中「荒腔走板的評論與胡編亂造的解讀」；三，不要轉發不實資訊，並且家屬沒有授權在大陸的任何紀念活動，呼籲粉絲不要盲目參與，最後也喊話：「阿姨的歌，歡迎世人傳唱，對阿姨的思念永存於心，無需張揚，尊重她的遺願，傳承她的作品就是最好的緬懷！」

▼瓊瑤臉書貼文。（翻攝自Facebook／瓊瑤。如遭刪除請見諒）

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