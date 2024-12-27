小嫻放寒假了！「0偽裝現蹤高雄」喝咖啡全被拍 穿超短解放雙腿

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2024年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。最近隨著期末考畫下句點，她跟隨師長的腳步，和同學們一起前往高雄放寒假，私下親民的一面全被拍了下來。

▲小嫻和老師、同學一起放寒假啦！（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



照片中，可以看到小嫻放下一頭長髮，身穿黑色寬鬆長外套，胸前深V剪裁露出內搭的白背心，搭配襪子和球鞋，襯托出穠纖合度的雙腿線條，雙手比YA玩得不亦樂乎。

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▲小嫻寫下放寒假的心情。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



小嫻在貼文中特別謝謝主任，帶她和同學們一起去高雄六龜遊玩，「吃吃喝喝好開心」，享用了好喝咖啡和手工麵包，享用難得的愜意時光，「讀書的時候專心讀書，玩的時候開心玩，回家繼續努力！」

▲小嫻在屏東大學就讀音樂系。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）



事實上，小嫻日前坦言自從開始上學後，她非常害怕「遲到」、「缺課」以及「沒交作業」3件事，原因是在意學業的完成度。儘管如此，她依然非常享受大學生活，並懷抱開心的心情去上課，「就是不會才要來學！」

小嫻IG全文：

放寒假了

謝謝主任帶我們出去玩

吃吃喝喝好開心

放鬆一下 回家繼續努力

讀書的時候專心讀書

玩的時候開心玩

#高雄六龜 #手工烘焙 #好喝咖啡 #手工麵包

#高屏美景 #小嫻上大學 #寒假