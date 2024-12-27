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源田壯亮不倫爆失聯離家！　偶像妻衛藤美彩大受打擊被挖罹病內幕

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星衛藤美彩是偶像女團「乃木坂46」前成員，與職棒西武獅隊隊長、日本隊主力源田壯亮結婚剛滿5周年，卻爆發老公不倫戀，小三是銀座高級俱樂部工作、長相神似模特兒菜菜緒的「A小姐」，且來台比世界12強賽期間還偷偷約會。而球團沒有針對外遇醜聞做出處分，但丈夫卻離家失聯，她為此大受打擊。

▲▼球星老公源田壯亮不倫小三，衛藤美彩身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）▲球星老公源田壯亮不倫小三還離家失聯，衛藤美彩傳出身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

據《東京體育報》報導，一位與衛藤美彩親近的女性工作人員透露，衛藤美彩原本與丈夫源田壯亮感情融洽，但是丈夫突然失聯，為此茫然失措。據了解，丈夫沒有回家，把她和兩個孩子留在家中。

衛藤美彩於2019年10月與源田壯亮結婚，在接受不孕治療後，2022年1月生下第一個兒子，隨後更經歷兩次流產，直到去年（2023）12月，迎接二寶女兒誕生，多年來給外界恩愛夫妻印象。而爆料的女性工作人員透露，她其實生下第二胎後，生了一場大病，身體狀況一直不穩定，儘管身心俱疲，還是獨自擔起育兒責任，「如今卻得知源田壯亮將近一年前就開始不倫，這真的令人難以置信。」周圍的人都為她的身心狀態感到憂心。

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▲▼球星老公源田壯亮不倫小三，衛藤美彩身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲工作人員爆料衛藤美彩生下第二胎後生了大病。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲▼球星老公源田壯亮不倫小三，衛藤美彩身心大受打擊。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

▲衛藤美彩時常分享與源田壯亮合照，渾然不知老公外遇將近一年。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

如今觀察衛藤美彩的社群網站，最近一次更新是12月11日在IG分享家庭生活的影片，老公源田壯亮也入鏡，完全看不出婚姻亮紅燈。網友紛紛留言關心「還好嗎？還有其他人會守護妳」、「加油」、「無法原諒不倫」、「（源田壯亮）快回家吧」。

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源田壯亮, 衛藤美彩

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