李泳知驚喜宣布「明年高雄開唱」！　同場還有「台灣超大咖天團」

記者蔡琛儀／台北報導

「7-ELEVEN 高雄櫻花季」 2024年首辦就請到南韓天團SUPER JUNIOR-D&E、MAMAMOO華莎、日本搞怪天后卡莉怪妞等多組海內外巨星開唱掀起熱議，第二屆將於2025年3月28日至30日於高雄夢時代正對面廣場盛大舉辦，近日公布首波卡司，饒舌歌手李泳知和天團動力火車今年將嗨翻高雄。

▲ 李泳知明年將來台參戰高雄櫻花季。（圖／寬寬提供）

作為本次其一表演卡司的動力火車，被問到經歷過最浪漫的事是什麼時，一直想不出私下有什麼足以拿來說嘴的浪漫事，反而是分享起自己很常在工作中被浪漫到。像是在風景漂亮的地方演出，例如日月潭、台東、花蓮等，都伴隨著很多美麗的景色，同時還有喜愛他們的歌迷看他們演出，這些都是他們覺得自己被浪漫到的時刻。他們也相信明年三月的高雄櫻花節，可以跟在場的大家一起感受浪漫氣氛，一起被浪漫包圍。

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▲動力火車明年將登上高雄櫻花季。（圖／寬寬提供）

而在今年與D.O.合作歌曲〈Small Girl〉成為年度熱曲的李泳知也終於被網友敲碗成功，她近年在南韓人氣飆升，不論是歌壇及綜藝的表現都相當優異，深受不少年輕人喜愛，先前在台灣舉辦的演唱會亦迴響熱烈。近期她與Rosé在KBS節目《The Seasons》上合唱〈APT.〉更造成熱門話題，也令人十分期待本次是否會在高雄獻出特別的合作舞台。

活動門票將於1月5日中午11點開賣，詳洽ibon售票系統，預售價包括999元的一般區、1999元的搖滾區、以及2999元超級搖滾座位區。而中國信託卡友更享一般區、搖滾區刷卡九折優惠，並於1月4日搶先購票。