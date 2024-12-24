歐陽娜娜破尺度解放「黑色透視衣」！中空現身展覽…真實身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜5月取得美國伯克利音樂學院的文憑後，繼續深耕演藝事業，近日更在深圳與其他藝術家開聯合展覽，並在展場裡拍攝了一系列美照，其中穿著透視衣的畫面更是難得展現性感的一面。

▲歐陽娜娜解放透視衣。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



照片中，可以看到歐陽娜娜放下一頭及肩長髮，化上淡雅妝容，身穿黑色透視上衣，內搭的黑色半截背心完全外露，纖細腰線、平坦小腹和白皙膚色藏都藏不住。

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▲歐陽娜娜內搭的中空背心被看光光。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



目光往下移，還可以看到歐陽娜娜下半身搭配超蓬短裙、黑色流蘇短靴，增添俐落與不羈的風格。當她一站上梯子，秀出了筆直美腿，為整體的工業風元素注入一絲女人味。

▲歐陽娜娜秀美腿。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



事實上，歐陽娜娜維持身材的背後付出了不少心力，她分享過一道「花椰菜飯」減肥餐，將花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。

▲歐陽娜娜身材高挑。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）