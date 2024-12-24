陳慕義加盟八點檔！訪問到最後突開砲　點名政治人物：會被弱智化

記者黃庠棻／台北報導

資深男星陳慕義2023年憑藉電影《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角，近期首度加盟民視出演最新八點檔大戲《好運來》，今（24）日出席該劇的媒體茶敘，合體主演謝瓊煖、藍葦華分享了各自拍攝的心得。

▲藍葦華、謝瓊煖、陳慕義出席《好運來》餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

陳慕義這一次在《好運來》又跟童星對戲，祖孫情在片花中讓許多劇迷看得相當溫暖，他開玩笑說「演好人很辛苦」，坦言自己在片中要慈眉善目，直率地透露自己習慣演壞人，也直呼「演好人對戲劇來講有一點很薄弱」，但強調自己戲裡戲外都跟大家都相處得很好。

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▲藍葦華、謝瓊煖、陳慕義出席《好運來》餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

另外，陳慕義也談及之前本來有預留時間參加金馬獎，結果沒有受邀，他被問及此事，首度公開回應，淡然表示「那是金馬獎的決定，已經是過去的事了」，還透露自己的金馬獎座被好友錦雯借走，至今都還沒有還他，但他直呼「還好啦，獎座是身外之物，每一次得完獎就夠了，馬上就會繼續往下演戲了」。

▲陳慕義加入八點檔《好運來》。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳慕義在訪問的最後，被爆料同劇演員何豪傑很想跟他聊天，但他當時正在關心柯文哲的判決，所以無心跟後輩深入了解。回憶起此事，陳慕義突然開砲，點名許多區域像是新店區、土城區、花蓮、基隆的政治人物，說道「對自己國家、自己生活的土地沒有感觸怎麼可能？不理會的話，就是把自己人格踐踏了」，甚至直言「如果繼續這樣，就會被弱智化。」

▲陳慕義訪問到最後突然開砲。（圖／記者周宸亘攝）