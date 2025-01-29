ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2024年「娛樂圈20對CP求婚結婚」！蕭敬騰世紀婚禮　他喜餅被暴雷

記者劉宜庭／綜合報導

2024年對於娛樂圈的藝人們來說，是一個充滿愛與喜悅的年份，許多知名藝人紛紛步入婚姻的殿堂或成功求婚，隨著這些愛情故事的展開，整個演藝圈充滿了幸福和期待，不少粉絲也因此感受到濃厚的愛意。

1.黃子韜與徐藝洋

在2024年12月，黃子韜與徐藝洋在微博宣布結婚，曬出了兩人的結婚照及結婚證，兩人交往近4年終於修成正果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃子韜和徐藝洋。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜和徐藝洋。（圖／翻攝自黃子韜微博）

2.蕭敬騰與經紀人Summer

蕭敬騰是金曲歌王，於2023年6月向經紀人林有慧（Summer）求婚，同年10月正式登記結婚，隔年在台北萬豪酒店補辦婚禮，婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。

▲蕭敬騰和Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰和Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

3.謝和弦

謝和弦和老婆陳緗妮愛情長跑4年多，走過風風雨雨，終於在2021年登記結婚，直到2024年10月才正式舉辦婚宴，席開20桌，星友包括玖壹壹、蕭淑慎夫妻、李芷婷、曾治豪等人出席。

▲謝和弦和陳緗妮。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝和弦和陳緗妮。（圖／記者湯興漢攝）

4.陳喬恩與Alan

陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的22日，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎。

▲陳喬恩和Alan。（圖／陳喬恩提供）

▲陳喬恩和Alan。（圖／陳喬恩提供）

5.張書偉與謝京穎

張書偉與女星謝京穎2023年底登記結婚，並在2024年6月舉行盛大婚禮，過程中數度感動落淚，「不知道為什麼，但就覺得這份緣分真的好難得，謝謝我們願意珍惜彼此，走往下個階段。」

▲張書偉和謝京穎。（圖／記者李毓康攝）

▲張書偉和謝京穎。（圖／記者李毓康攝）

6.林哲熹與經紀人Cindy

林哲熹2023年底向交往10年的經紀人女友Cindy求婚成功，2024年3月完成登記結婚，雙方母親、及林哲熹哥哥TRASH林頤原都到場見證，經歷了長達十年的愛情長跑終於修成正果，他開心直說：「好不真實的感覺！」

▲林哲熹和經紀人Cindy。（圖／翻攝自臉書）

▲林哲熹和經紀人Cindy。（圖／翻攝自臉書）

7.傅孟柏與經紀人安安

傅孟柏以《返校》、《美食無間》、《商魂》等作品接連獲得關注，和經紀人女友安安交往11年，在2024年5月宣布結婚，同時也透露妻子懷孕的喜訊，並於同年10月迎來寶貝女兒出生。

▲傅孟柏和經紀人安安。（圖／翻攝自IG）

▲傅孟柏和經紀人安安。（圖／翻攝自IG）

8.洪小鈴與張天霖

洪小鈴2023年認愛男星張天霖，隔年12月無預警宣布結婚且懷孕雙重喜訊，甜蜜PO出夫妻倆登記結婚的合照，以及寶寶的超音波照，讓演藝圈好友驚喜不已。

▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

9.敖犬與發發

敖犬自《模范棒棒堂》出道，2024年跟小10歲的經紀人女友發發求婚成功，並於同月底正式登記結婚，為粉絲帶來驚喜。

▲敖犬和發發。（圖／翻攝自發發IG）

▲敖犬和發發。（圖／翻攝自發發IG）

10.泫雅與龍俊亨

南韓女星泫雅2024年1月認愛同為明星的龍俊亨，這對情侶在7月宣布結婚，並於10月舉行私人婚宴，婚禮並未安排祝歌、親友獻詞，所有時間留給兩人，婚禮尾聲來到感動的部分，泫雅唸著事前準備好的誓詞，「老公不論有什麼興趣，我想成為可以陪他一起宛如朋友般的妻子」、「不會再害怕每天睜開眼，我們會有趣又幸福地生活下去」。

▲泫雅和龍俊亨。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅和龍俊亨。（圖／翻攝自泫雅IG）

11.Super Junior的厲旭

Super Junior成員]厲旭也於2024年結婚，成為韓國娛樂圈中的焦點之一，他在5月於首爾舉辦人生大事，迎娶交往4年的女友Ari，婚禮並未對外公開，但成員隊友全部到齊，就連韓庚、起範、強仁、晟敏都來了，總共13人包含退團等成員皆到場共襄盛舉，鐵粉噴淚直呼「活久見」。

▲厲旭婚禮Super Junior成員大合體。（圖／翻攝自X）

▲厲旭婚禮Super Junior成員大合體。（圖／翻攝自X）

12.健志與Mia

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在2024年8月宣布結婚及懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶的性別是男生，隔月更一起現身戶政事務所完成結婚登記。

▲健志的求婚場景。（圖／翻攝自春風IG）

▲健志的求婚場景。（圖／翻攝自春風IG）

13.高爾宣與芮德

高爾宣2024年6月無預警對外宣布，日前已低調與大他9歲的歌手女友芮德登記結婚，並在同年10月底迎接寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ」誕生。

▲高爾宣和芮德。（圖／龍大謝音樂提供）

▲高爾宣和芮德。（圖／龍大謝音樂提供）

14.鼓鼓與大元

鼓鼓（呂思緯）和大元（林艾璇）愛情長跑長達11年的時間，男方在2023年認愛，隔年3月在演唱會上求婚成功，並且決定在2025年的春天正式登記。

▲鼓鼓和大元。（圖／翻攝自大元IG）

▲鼓鼓和大元。（圖／翻攝自大元IG）

15. 熊仔與李優

熊仔與李優緋聞傳了多年，2024年10月突然放出閃光彈，搭配文字「如果有天你走在我身邊，最好的一面為你呈現」，兩人終於公開戀情，更傳出求婚成功，大批歌迷看到喜訊哭出來。

▲熊仔和李優。（圖／翻攝自熊仔IG）

▲熊仔和李優。（圖／翻攝自熊仔IG）

16. 歐陽妮妮與張書豪

歐陽妮妮也在2024年6月被張書豪求婚，2人交往6年踏入人生下一階段，同年7月登記結婚、9月宣布懷孕消息，讓粉絲們感到驚喜。

▲張書豪和歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG）

▲張書豪和歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG）

17. 王齊麟與十元

奧運金牌羽球國手王齊麟在2024年4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），同年12月宣布求婚成功。

▲王齊麟求婚照。（圖／翻攝自王齊麟臉書）

▲王齊麟求婚照。（圖／翻攝自王齊麟臉書）

18.納豆與依依

納豆與女友依依交往8年，期間經歷他腦出血的意外後，決定終身相依，求婚前一週，納豆曾問依依，「我真的會好嗎？我有這個資格可以娶你嗎？」最後順利在沖繩海邊浪漫求婚成功：「我的命是妳幫我撿回來的，我會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳！」

▲納豆和依依。（圖／TVBS提供）

▲納豆和依依。（圖／TVBS提供）

19.逸祥與紫布爾正若

逸祥2024年歡度36歲生日時，向交往4年的原住民歌手女友「紫布爾正若」求婚成功，「對我來說這是最棒的生日禮物。」

▲逸祥求婚照。（圖／翻攝IG）

▲逸祥求婚照。（圖／翻攝IG）

20.顏佑庭

顏佑庭因為加入《全明星運動會》備受關注，2024年4月因為好友KID無意暴雷結婚喜餅，打下「沒想到這小子也結婚了」，婚訊意外曝光，經紀公司坦承顏佑庭已在3月底結婚，「新娘是圈外人，只有辦一個簡單的家宴，謝謝大家的祝福。」

▲顏佑庭和老婆。（圖／翻攝自顏佑庭臉書）

▲顏佑庭和老婆。（圖／翻攝自顏佑庭臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

求婚, 結婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許富凱、林美秀親授「過年招財秘訣」　2步驟輕鬆開運旺整年
  2. 新年討好婆婆「三明治表達法」必學！　專家曝1關鍵：一聽就爽了
  3. 演藝圈7名美腿女星！韓劇女神封「長腿妖精」　林志玲腿長就有113cm
  4. 大年初一14禁忌一次看！犯「這地雷」小心衰整年　洗頭、午睡全上榜
  5. 除夕摔到骨折！陳哲遠寵粉「仍豪發86萬紅包」　急找醫院動手術
  6. 許孟哲台南拍戲「飯店廁所傳小孩笑聲」　開門反轉真相超暖
  7. 潘慧如開寵物旅館賠千萬！　「想要延續對狗的愛」：一直在燒積蓄
  8. 蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩
  9. 韓星台灣灶咖大戰年度總結！「SJ才第2」冠軍出爐　粉絲崩潰來不及賺錢
  10. 〈十年〉版稅收21年！陳小霞曝陳奕迅神曲幕後　斷捨離悟人生道理

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366