2024年「娛樂圈20對CP求婚結婚」！蕭敬騰世紀婚禮　他喜餅被暴雷

記者劉宜庭／綜合報導

2024年對於娛樂圈的藝人們來說，是一個充滿愛與喜悅的年份，許多知名藝人紛紛步入婚姻的殿堂或成功求婚，隨著這些愛情故事的展開，整個演藝圈充滿了幸福和期待，不少粉絲也因此感受到濃厚的愛意。

1.黃子韜與徐藝洋

在2024年12月，黃子韜與徐藝洋在微博宣布結婚，曬出了兩人的結婚照及結婚證，兩人交往近4年終於修成正果。

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▲黃子韜和徐藝洋。（圖／翻攝自黃子韜微博）

2.蕭敬騰與經紀人Summer

蕭敬騰是金曲歌王，於2023年6月向經紀人林有慧（Summer）求婚，同年10月正式登記結婚，隔年在台北萬豪酒店補辦婚禮，婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。

▲蕭敬騰和Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

3.謝和弦

謝和弦和老婆陳緗妮愛情長跑4年多，走過風風雨雨，終於在2021年登記結婚，直到2024年10月才正式舉辦婚宴，席開20桌，星友包括玖壹壹、蕭淑慎夫妻、李芷婷、曾治豪等人出席。

▲謝和弦和陳緗妮。（圖／記者湯興漢攝）

4.陳喬恩與Alan

陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的22日，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎。

▲陳喬恩和Alan。（圖／陳喬恩提供）

5.張書偉與謝京穎

張書偉與女星謝京穎2023年底登記結婚，並在2024年6月舉行盛大婚禮，過程中數度感動落淚，「不知道為什麼，但就覺得這份緣分真的好難得，謝謝我們願意珍惜彼此，走往下個階段。」

▲張書偉和謝京穎。（圖／記者李毓康攝）

6.林哲熹與經紀人Cindy

林哲熹2023年底向交往10年的經紀人女友Cindy求婚成功，2024年3月完成登記結婚，雙方母親、及林哲熹哥哥TRASH林頤原都到場見證，經歷了長達十年的愛情長跑終於修成正果，他開心直說：「好不真實的感覺！」

▲林哲熹和經紀人Cindy。（圖／翻攝自臉書）

7.傅孟柏與經紀人安安

傅孟柏以《返校》、《美食無間》、《商魂》等作品接連獲得關注，和經紀人女友安安交往11年，在2024年5月宣布結婚，同時也透露妻子懷孕的喜訊，並於同年10月迎來寶貝女兒出生。

▲傅孟柏和經紀人安安。（圖／翻攝自IG）

8.洪小鈴與張天霖

洪小鈴2023年認愛男星張天霖，隔年12月無預警宣布結婚且懷孕雙重喜訊，甜蜜PO出夫妻倆登記結婚的合照，以及寶寶的超音波照，讓演藝圈好友驚喜不已。

▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

9.敖犬與發發

敖犬自《模范棒棒堂》出道，2024年跟小10歲的經紀人女友發發求婚成功，並於同月底正式登記結婚，為粉絲帶來驚喜。

▲敖犬和發發。（圖／翻攝自發發IG）

10.泫雅與龍俊亨

南韓女星泫雅2024年1月認愛同為明星的龍俊亨，這對情侶在7月宣布結婚，並於10月舉行私人婚宴，婚禮並未安排祝歌、親友獻詞，所有時間留給兩人，婚禮尾聲來到感動的部分，泫雅唸著事前準備好的誓詞，「老公不論有什麼興趣，我想成為可以陪他一起宛如朋友般的妻子」、「不會再害怕每天睜開眼，我們會有趣又幸福地生活下去」。

▲泫雅和龍俊亨。（圖／翻攝自泫雅IG）

11.Super Junior的厲旭

Super Junior成員]厲旭也於2024年結婚，成為韓國娛樂圈中的焦點之一，他在5月於首爾舉辦人生大事，迎娶交往4年的女友Ari，婚禮並未對外公開，但成員隊友全部到齊，就連韓庚、起範、強仁、晟敏都來了，總共13人包含退團等成員皆到場共襄盛舉，鐵粉噴淚直呼「活久見」。

▲厲旭婚禮Super Junior成員大合體。（圖／翻攝自X）

12.健志與Mia

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在2024年8月宣布結婚及懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶的性別是男生，隔月更一起現身戶政事務所完成結婚登記。

▲健志的求婚場景。（圖／翻攝自春風IG）

13.高爾宣與芮德

高爾宣2024年6月無預警對外宣布，日前已低調與大他9歲的歌手女友芮德登記結婚，並在同年10月底迎接寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ」誕生。

▲高爾宣和芮德。（圖／龍大謝音樂提供）

14.鼓鼓與大元

鼓鼓（呂思緯）和大元（林艾璇）愛情長跑長達11年的時間，男方在2023年認愛，隔年3月在演唱會上求婚成功，並且決定在2025年的春天正式登記。

▲鼓鼓和大元。（圖／翻攝自大元IG）

15. 熊仔與李優

熊仔與李優緋聞傳了多年，2024年10月突然放出閃光彈，搭配文字「如果有天你走在我身邊，最好的一面為你呈現」，兩人終於公開戀情，更傳出求婚成功，大批歌迷看到喜訊哭出來。

▲熊仔和李優。（圖／翻攝自熊仔IG）

16. 歐陽妮妮與張書豪

歐陽妮妮也在2024年6月被張書豪求婚，2人交往6年踏入人生下一階段，同年7月登記結婚、9月宣布懷孕消息，讓粉絲們感到驚喜。

▲張書豪和歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG）

17. 王齊麟與十元

奧運金牌羽球國手王齊麟在2024年4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），同年12月宣布求婚成功。

▲王齊麟求婚照。（圖／翻攝自王齊麟臉書）

18.納豆與依依

納豆與女友依依交往8年，期間經歷他腦出血的意外後，決定終身相依，求婚前一週，納豆曾問依依，「我真的會好嗎？我有這個資格可以娶你嗎？」最後順利在沖繩海邊浪漫求婚成功：「我的命是妳幫我撿回來的，我會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳！」

▲納豆和依依。（圖／TVBS提供）

19.逸祥與紫布爾正若

逸祥2024年歡度36歲生日時，向交往4年的原住民歌手女友「紫布爾正若」求婚成功，「對我來說這是最棒的生日禮物。」

▲逸祥求婚照。（圖／翻攝IG）

20.顏佑庭

顏佑庭因為加入《全明星運動會》備受關注，2024年4月因為好友KID無意暴雷結婚喜餅，打下「沒想到這小子也結婚了」，婚訊意外曝光，經紀公司坦承顏佑庭已在3月底結婚，「新娘是圈外人，只有辦一個簡單的家宴，謝謝大家的祝福。」

▲顏佑庭和老婆。（圖／翻攝自顏佑庭臉書）