小嫻學期步尾聲「發文曝真實心境」　不捨同學：已經想念大家

記者顧齊祐／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系的她，平時不忘透過社群與粉絲分享近況。近期學期也步入尾聲，迎接長達58天的寒假，小嫻也在社群平台不捨表示「我的大一上學期，好快要進入尾聲了」。

▲小嫻近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）



小嫻昨（17）日在Threads發文寫道「我的大一上學期，好快要進入尾聲了…」，驚呼這學期時間過得太快，並對於見不到同學感到不捨「想想，寒假會有58天沒有見到同學，已經開始想念大家了啦啦啦」。

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▲小嫻在社群平台不捨發文。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）



小嫻接著表示「我好幸福，有同學們，有老師們，有好多學長，學姐都對我很好（是很無私的照顧，不是表面好的那一種），連通識課程也很幸運，能認識很好聊的朋友，珍惜單純美好的小日子」，並在文章最後附註「大一上學期倒數，2024倒數」。

▲小嫻不捨表示「寒假會有58天沒有見到同學」。（圖／翻攝自Threads／hsien_0309）



貼文曝光後，吸引了大批粉絲到場留言「好長的寒假喔」、「能跟姐姐你當同學也太幸福」、「真好……提前放寒假」、「加油加油，大學生活就是這麼愜意」、「我也是屏大的學生，哈哈～真的寒假當暑假在放」。