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艾怡良單身2年多　曝近況認「挑對象門檻變高」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良推出全新創作專輯《我的問題該問誰》，昨（17日）舉辦聽歌會，她分享，這次的專輯嘗試了很多新的創作方式，曲風也與前幾張專輯完全不同，專輯名稱取自同名歌曲的歌詞，艾怡良認為，人們在人生路上提問時，往往可能已經有了答案，只是需要被認同。

▲▼艾怡良〈那時有你〉。（圖／環球提供）

▲艾怡良昨舉辦新專輯聽歌會。（圖／環球提供）

昨晚也首播〈那時有你〉MV，探討失去的是可能有過的溫暖，沒了就再也找不到的那種。MV中，艾怡良飾演一位在尋找爬山時失蹤不見的男友（梁正群飾），一場找到男友所遺留之物的戲，讓艾怡良感性道：「失去對我來說，到現在還是人生中很難練習的一題，怎麼去坦然的接受 ，我到現在還在學。」

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拍攝當天，艾怡良起了個大早，一路上上下下的跋涉。她笑著說：「小時候還滿愛爬山的，甚至是要攀繩索的那種，所以拍MV才一小段路，很OK的！」她更自爆真的交過愛爬山的男友，養成爬山的習慣就是那時被逼出來的，爬過像五寮尖那種挺厲害的山，要爬繩索非常耗體力，因此演出這支MV她很有感。

▲▼艾怡良〈那時有你〉。（圖／環球提供）

▲艾怡良〈那時有你〉MV與梁正群合作。（圖／環球提供）

對於在MV中費盡千辛萬苦要找到深愛人的執念，艾怡良說：「很像歌詞中所敘述的『你在哪裡？』一直追尋心中念念不忘的愛情。」她更坦言其實這首歌很直白，就是失去戀人的一顆心，很難再一次擁抱愛情、很難再一次擁抱自己，是一個坦然面對「失去」的一首歌。目前單身2年多的她，坦言最近沒有想要戀愛的對象，「最近好喜歡單身，現在越來越知道自己要什麼，挑選對象的門檻越來越高，越來越靠直覺。」

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