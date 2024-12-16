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白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy登新北耶誕城　貼心寵粉謀福利

記者吳睿慈／台北報導

白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Energy接連兩日登上最受矚目的2024新北耶誕城演唱會與歌迷們提前共度聖誕佳節！儘管寒流來襲，現場仍齊聚上萬人一睹偶像的精彩演出，GX也和主持人一同為粉絲謀福利，猜拳就送上耶誕小禮物，可愛的互動與有趣的橋段讓現場笑料百出，為新北耶誕城增添一股暖暖的氣息。

▲▼白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy連兩日登新北耶誕城。（圖／相信音樂提供）

▲白安暌違5年再度來到新北耶誕城。（圖／相信音樂提供）
  
睽違5年再度來到新北耶誕城的白安身穿全白澎澎裙裝，如同一座溫暖堆起的小雪人，成為耶誕城中亮眼的存在。而演出當天剛好遇上寒流來襲的12度低溫，白安上台前身上已貼滿暖暖包、發熱衣，甚至偷偷在手套中塞衛生紙等保暖的萬全準備，雖然準備充足但輕薄的服裝依舊抵不過寒冷，就如同服裝般真的化身為「雪人」，白安也直說：「失算了，但希望你們可以很熱情讓我不會這麼冷！」這次白安也特地準備組曲〈尋找精靈〉、〈麥田捕手〉、〈亂七八糟的夢想〉，為現場注入輕鬆與靈性的活力。白安也透露明年1月將發行新單曲，並於春天發行第五張個人創作專輯，將會有不同以往的風格與大家見面。

▲▼白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy連兩日登新北耶誕城。（圖／相信音樂提供）

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▲鼓鼓唱跳熱力四射。（圖／相信音樂提供）
  
已數度打卡新北耶誕城的鼓鼓呂思緯，以〈當我變成我們〉溫暖開唱，更請台下觀眾把象徵幸福的手機燈打開，用幸福照亮耶誕城；而過去他曾在耶誕城演唱情歌時促成一對情侶誕生，他也在台上放閃說：「現在我有美好的愛情，也祝福大家都有美好的愛情！」這次鼓鼓特地將〈嗯哼〉、〈可以唷〉、〈好了啦〉三首「口頭禪」組曲帶來全新編舞，與舞者們默契展現帥勁唱跳舞藝，熱力四射將現場氣氛炒至最高點！

▲▼白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy連兩日登新北耶誕城。（圖／相信音樂提供）

▼▲鼓鼓、蕭秉治合體開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安、鼓鼓、蕭秉治、Energy連兩日登新北耶誕城。（圖／相信音樂提供）
 
緊接著由蕭秉治一連帶來情歌〈外人〉、〈我對你的愛沒有盡頭〉，前一周剛結束《活著Alive》台北小巨蛋個人演唱會的他，這次來到新北耶誕城聽到歌迷的大聲合唱，也看到不少粉絲帶著「糕抬貴手」專屬螢光棒到現場支持，大家的熱情讓他感覺就像重回演唱會；蕭秉治也預告明年暑假《活著Alive》演唱會將移師高雄巨蛋，歡迎大家一起到高雄同歡。接著帶來經典歌曲〈我還是愛著你〉，寵粉的他整首歌都在台下與粉絲近距離合唱，轉播畫面還特地穿插彩排時與歌迷的互動，溫馨又感人。
 
接著GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治兩人合體帶來〈認愛〉，許久未兩人一起站上新北耶誕城的鼓鼓有感而發，想起過去曾帶著蕭秉治的娃娃一起站上耶誕城的舞台，他說：「那場剛好秉治不在，我帶著你的娃娃上台，過了這麼多年還可以一起站在這舞台上，謝謝新北，也謝謝每一站一直陪著我們的歌迷朋友，我們會繼續勇敢的站在舞台上唱歌給你們聽。」多年好兄弟之情溢於言表，並透過〈我是誰我是誰我是誰〉溫暖地向彼此擁抱。

▲Energy帶來E16蹲氣氛超嗨。（圖／相信音樂提供）

▲Energy帶來E16蹲氣氛超嗨。（圖／相信音樂提供）
  
「最殺唱跳男團」Energy首次登上新北耶誕城，5人身穿純白西裝化身「聖誕白馬情人」，大陣仗帶著10名舞者以〈Here I Am〉為第二日的演唱會揭開序幕！這次他們也特地送上只在演唱會表演的回憶殺組曲，其中〈Ra men song〉更是首次在公開場合演出，Energy熟男帥氣魅力與女舞者性感舞蹈，帶來全場最高潮，尖叫聲不斷！而一路走來20多年的Energy也自嘲是「資深男團」，被主持人問及這麼冷的天氣如何保養要經常16蹲的膝蓋，牛奶便推派Toro示範：「不用多說，只要唱OAOAO他就會自動出來跳！」Toro先帶來一個驚艷全場的側翻再接續16蹲，一點都不受寒冷的天氣影響好表現。而今年復出的他們也因〈星期五晚上〉讓全民都記得Energy，阿弟感性的說：「今年是非常驚喜又珍貴的一年，這次的歌曲收到很多大朋友小朋友的喜愛，是我們很大的收穫！」最後也使出全力大跳E16蹲，更特意將背景視覺加上耶誕節薑餅人氣氛，讓第二天的新北耶誕城演唱會開場就變成超大型派對！
 
除了歡度耶誕節外，白安、GX、Energy也期待與大家一同跨越新年，迎來希望送去煩惱：12月31日白安將在桃園登台開唱，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治將於台中麗寶、水湳與大家一起度過，Energy將獨家在台北準備嗨翻全場！而Energy 12月27日也要前往上海舉行《Here I Am 我在》演唱會，期待在各個城市都能與歌迷見面。2024年即將迎來尾聲，2025年也蓄勢待發帶來全新氣象，更多白安、GX、Energy相關消息請關注相信音樂官網、官方臉書粉絲團、Instagram及官方微博、微信。

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