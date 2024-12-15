李懿考到聯結車駕照！　人生成就＋1嗨喊：非常開心

記者王靖淳／綜合報導

女星李懿平時會透過社群記錄生活，同時也有經營YouTube頻道分享日常，最近她就上傳新片公開自己挑戰聯結車駕照的學習歷程，從初次練習到最終考試，過程充滿挑戰與成就感。為此，她在考取駕照後興奮表示：「我非常的開心。」

▲李懿考到聯結車駕照。（圖／翻攝自YouTube／李懿）



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影片中，李懿坦言自己第一次上課時，就看到同學在練習倒車入庫，讓她感到壓力不小。為此，她笑說：「我人生第一次倒車入庫，差1公分壓線，微微壓線，這是不可以的！」並表示聯結車後方拖曳的部分非常長，要控制它順利入庫，成為她學習過程中的一大難關。

▲李懿熱愛重機。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）

李懿分享，在倒數第二次上課時，她迎來模擬考試，但結果卻不如預期。她透露模擬考不及格，因為聯結車駕駛需要注意的細節實在太多，讓她直呼很難。不過，她也感謝同學們的幫助，因為有許多資深大車駕駛在一旁指導，讓她逐漸掌握技巧，因此她期待下次能夠順利通過。

▲李懿。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）

最終，李懿成功考到聯結車駕照，並開心宣布：「我就是新進的聯結車新手李懿！」並驕傲透露，她現在已經擁有重機、一般車、大貨車與聯結車駕照，達到「駕照等級最高級」的成就。她興奮地表示，在考到駕照後的第一件事，就是「賞車」，同時更大方喊話：「我們要賞就是賞最高級的車！」