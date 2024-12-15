麥可傑克森「未發行作品」被找到了！後續規劃曝光

▲已故「流行樂之王」麥可傑克森未問世錄音帶遭翻出。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

已故「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）憑藉傑出的音樂才華和創新表演成全球流行音樂的代表人物，其知名度遍及世界各地。然而他卻在2009年離世，年僅50歲。如今有一名公路巡意外在他離世15年後，發現麥可傑克森一批未曾公開的作品，但基於版權因素可能無法公開問世。

根據美媒《好萊塢報導》報導，近期一名加州公路巡警格雷格穆斯格羅夫（Gregg Musgrove）意外發現了數盒未發行的麥可傑克森錄音帶，讓這位流行音樂之王的作品重新進入公眾視野。這些錄音帶包括12首未發行的曲目，據悉創作於1989年至1991年之間，即《Dangerous》專輯製作之前的時期。

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據悉，穆斯格羅夫偶然參與了一場「尋寶之旅」，一位同事向他提到最近在範奈斯拍賣的一個儲藏東西的倉庫。該單元的原主人被認為是音樂製作人兼歌手布萊恩洛倫（Brian Loren），但目前其下落不明。穆斯格羅夫描述了他首次聆聽錄音時的感受，「我聽這些東西時會起雞皮疙瘩，因為以前沒有人聽過這些東西。聽到麥可傑克森開玩笑、說話，真的是一種令人難以置信的經歷。」

錄音帶上的歌曲風格與傑克森當時的音樂非常一致，其中包括一首名為《Don’t Believe It》的曲目，似乎直指當時圍繞這位巨星的媒體謠言。另外，傑克森還在錄音中講解了一首名為《Seven Figures》的歌曲，靈感來自屍體在太平間收到的身份號碼。

此外，還有一首可能是傑克森與說唱歌手 LL Cool J 合作的《Truth of Youth》，這首說唱二重唱之所以引人注目，不僅是因為兩位巨星的合作，更因為傑克森罕見地嘗試了說唱。

儘管發現了這批錄音帶，穆斯格羅夫的公開計劃受到了限制。今年早些時候，他聯繫了麥可傑克森遺產管理委員會，該委員會對磁帶進行了研究，並確認這些磁帶是數字音訊帶（DAT）的副本，而不是母帶錄音。遺產管理委員會表示，母帶錄音目前保存在其金庫中。

遺產管理委員會的發言人向《好萊塢報道》表示，「我們確認這些曲目的母帶仍位於我們的金庫中，錄音的所有權及使用權屬於MJJP Records，這些磁帶副本無法進行任何商業用途」。

雖然遺產管理委員會拒絕購買這些磁帶，但他們提供了一封正式信函，表明他們對磁帶本身不主張所有權，但明確指出任何人不得對其中的錄音進行商業或其他用途。

目前這些磁帶已在穆斯格羅夫律師的監管下存放於安全設施中。他計劃將它們送往四大拍賣行，估計價值達七位數。一些知名的麥可傑克森紀念品收藏者，例如曾購買55件相關物品的 Lady Gaga，可能會對這些錄音帶感興趣。雖然錄音的公開可能性被法律限制，但這批未發行曲目無疑是音樂史上重要的發現。

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