女記者遭男前輩性侵　《黑箱日記》是真實案件⋯日警音檔曝光引眾怒

記者吳睿慈／綜合報導

紀錄片《黑箱日記》是女記者伊藤詩織繼2017年將自身遭受性暴力的經歷寫成書《黑箱：性暴力受害者的真實告白》後，親自擔任導演所完成的影像作品。歷經8年籌備，總共蒐集了400小時的素材，盼望用《黑箱日記》鼓勵性暴力受害者勇敢活下去。

▲伊藤詩織把自己的經歷寫成書，耗時8年籌備拍成紀錄片。（圖／天馬行空提供）



2015年3月，年輕記者伊藤詩織滿懷抱負入行，卻遭到在政治圈、媒體界都有高度影響力的前輩山口敬之性侵，當全球#MeToo運動風起雲湧，各界以行動翻轉對受害人不友善態度時，伊藤詩織卻仍面臨來自各方的斥責和檢討，從記者會的服裝、訴求的內容到莫須有的指控，排山倒海的壓力讓她一度撐不下去。

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儘管知道噤聲是最簡單的選擇，但面對日本在性暴力犯罪上過時保守的法律和輿論，伊藤詩織仍決定挺身而出對抗到底，就此開啟一條漫長的調查之路。從事發當天載客的計程車司機、飯店的門房、處理案件的調查員，伊藤詩織選擇以第三人稱記者的身分重新調查這起案件，並將整個過程詳實地記錄成一份完整的報告書，進而拍成紀錄片。她的行動不只為了平復自己的創傷，也為日本女性勇敢站出來之路寫下嶄新的一頁。

▲伊藤詩織挺身面對，試圖還原整起事件的真相和偵查過程的瑕疵。（圖／天馬行空提供）



片中，伊藤詩織用手機紀錄自己的心情自白，也收錄了與警方、調查員的錄音檔，試圖還原整起事件的真相和偵查過程的瑕疵，除了追求正義，也向僵化、不符合時代潮流的體制提出控訴。伊藤詩織更在11月金馬影展的司法講堂上分享自己當年報案後，被要求獨自接受偵訊，不斷重述案發經過，甚至要用等身人偶重演案發現場，對此，她嚴正表示，「我認為日本要再等下一個案子發生才去修法，現在就應該有所作為。」

▲伊藤詩織即將訪台。（圖／天馬行空提供）



就在伊藤詩織挺身而出後引起廣大迴響，日本也將百年來未曾變更過的強姦罪修改為強制性交罪並加重了刑責。而她即將於周末訪台，在12月15日、12月16日連續兩天，分別在光點華山電影館、真善美劇院、京站威秀影城舉辦三場映後座談場，與觀眾面對面暢聊自己的故事。三場活動現正熱賣中，購票請洽各戲院現場及網路售票平台。《黑箱日記》12月13日在台上映。