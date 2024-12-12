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多情才子為她寫歌　「時間的女兒」張艾嘉越活越自在

從影50年，張艾嘉自豪自己從出道至今，沒有什麼改變，還是很簡單的一個人，沒有因為當了明星而改變了自己的喜好和生活方式。

▲從影50年，張艾嘉自豪自己從出道至今，沒有什麼改變，還是很簡單的一個人，沒有因為當了明星而改變了自己的喜好和生活方式。

圖文／鏡週刊

訪問中，她往往用開朗的笑聲做逗號，是啊，她的人生都不走尋常路的，未婚生子、兩段婚姻。無論是李宗盛〈愛的代價〉、羅大佑的〈小妹〉，那麼多才子為她寫歌，把她的名字鑲到歌名裡。導演或歌手，影劇版那麼多真真假假緋聞，是是非非，恩恩怨怨全都是她了。

然而從小妹到張姐，往事都隨風去了。男人們越過山丘，都已白了頭，戀曲一九八○都變成了光陰的故事，俱往矣。「回首那些閃亮的日子，青春對妳而言是什麼呢？」「我覺得我現在還很青春啊。」「但不覺得年老了也不錯嗎？至少很自由，妳不覺得記者不會再問妳任何的緋聞這件事情還蠻愉快的？」「哈哈，應該是自在。」她又笑了起來，她說很多記者，尤其香港記者，看到她就是沒有話問她，因為她沒有緋聞，他們彷彿看到一個老人家走進來。但她熱愛在香港的生活，因為對香港人而言，就只是一個名字，跟她的臉連結不大起來，故而在香港可以搭地鐵、去買菜，甚至可以跟著周潤發去爬山，講著講著，她喃喃自語說回香港應該得要練習跑步，因為要幫一個慈善單位跑六公里的馬拉松。

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浪漫是創造力來源

因為仍像愛著一個人那樣，熱愛著電影，因此她對生活仍有好奇和熱情，「浪漫是創造力的來源，如果沒有那份浪漫，生活只剩吃喝拉撒睡，那會是什麼樣子的呢？但有想法，是不是要去做出來？你如果只想，沒有做出來，那只是空想。但如果做出來，是不是也意味著要一遍又一遍地經歷過成功失敗，心甘情願地，這一切一切，所有的動力都是愛。」愛是最重要的事，故而她還有無窮無盡的拍攝計畫，一生只為這段情，一生只愛一個人。

1976年，張艾嘉以《碧雲天》獲金馬女配角。（翻攝網路）

▲1976年，張艾嘉以《碧雲天》獲金馬女配角。（圖／翻攝網路）

「我那天跟朋友講說，我想寫一個劇本叫《美麗無罪》，你知道美麗的人常常都很自私，也很自戀，美麗的人常常會覺得別人差她一個距離，哈哈。」她笑說：「因為我常常看到有人稱讚我媽媽，說：『哎呀！妳真美麗。』但我媽那個樣子就是：『嗯嗯嗯。』很不屑的那種表情，她們就很習慣了就是大家要去捧著她，她一定得要是所有焦點的中心，假使她不是的時候，她就會覺得好無聊喔。」

遇鮮事猶少女態樣

她談論電影的時候，眼睛閃爍著光芒，我忍不住讚嘆：「我不能說妳一點都沒有老，如果我這樣說，就太矯情，但我前天重看《碧雲天》，我發現妳的眼神一點也沒變，那個好奇、熱情，像妳跟張曼娟的對談，妳說妳在美國當保母做得好，妳那個仰起頭，洋洋得意的樣子，還是非常少女。」

1989年，張艾嘉與周潤發合演《阿郎的故事》。（翻攝網路）

▲1989年，張艾嘉與周潤發合演《阿郎的故事》。（圖／翻攝網路）

「有啦，有時候看照片，還是會覺得自己怎麼那麼老了？但說老實話，我也知道自己看到新鮮事物，還是會有少女的態樣。」

「就是會不會跟媽媽還健在的關係？不管幾歲，只要母親還在，自己永遠都是女兒？」

張艾嘉與母親的合照。（大田出版社提供）

▲張艾嘉與母親的合照。（圖／大田出版社提供）

「我現在是媽媽耶，我們現在的關係，她是女兒耶。」語畢，她又用爽朗的笑聲做句點，凡事講到母親的話題，她都要辯解，像個叛逆的女兒。至此，我們才明白《女兒的女兒》，是一部她主演的新電影，也是她和母親的人生故事。因為對電影仍有愛，71歲的她，於是把自己從時間的鐐銬解放出來，充滿活力。因為還有創造力，時間的女兒也把自己從女明星對皮相迷戀的金鎖解放出來，永遠年輕。


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