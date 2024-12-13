萊莉腦中要塞多少小可愛！？《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》　獻給大人的皮克斯職場劇

記者蕭采薇／綜合報導

《腦筋急轉彎2》今年在全球締造16億票房，成為全球影史最賣座的動畫！不少人從小孩看成大人，再看萊莉和情緒夥伴們的故事也有了新的體悟。而今年還沒過完，衍生影集《夢境製片廠》也已經在Disney+獨家上線啦！這次不用讓「腦」粉再等9年，也讓網友期待的大喊：「今年才剛出完腦筋2馬上又有？是可以這麼幸福的嗎？」

▲《腦筋急轉彎》衍生影集，以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景。（圖／Disney+提供）

原來主人公萊莉的腦裡塞了樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等可愛角色還不夠，這下又多了《夢境製片廠》的可愛小夥伴們！這部以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景的全新影集，將會出現全新角色，萊莉的小腦袋瓜究竟要塞多少小可愛？

還記得《腦筋急轉彎》第一集中，樂樂、憂憂和小彬彬為了叫醒萊莉而闖入的攝影棚「夢境製片廠」嗎？現在皮克斯要來告訴你夢是怎麼製作出來的！《夢境製片廠》劇情圍繞在女主角萊莉晚上做夢的時候，那群為她拍夢境電影（造夢）的職人故事，在製片廠裡，就像現實生活的劇組一樣，有導演、副導、製片…等可愛新角色。

▲藉由《夢境製片廠》，皮克斯要來告訴你，夢是怎麼製作出來的。（圖／Disney+提供）

他們的票房壓力來自於萊莉對這個夢是否滿意，寶拉波西蒙曾是夢境製片廠最紅的導演，導過萊莉童年最愛的夢，但她打造的夢已不能滿足長大後的萊莉， 而她的助導珍妮兒初登場便拍出一部大夯夢，讓寶拉迎來當導演以來的最大危機⋯⋯

▲寶拉波西蒙（左）曾是夢境製片廠最紅的導演，導過萊莉童年最愛的夢。（圖／Disney+提供）

究竟她要如何面對江郎才盡想辦法創新、長江後浪推前浪快死在沙灘上的職場困境?還有被逼迫以小成本做出大製作強片的不合理要求時，該如何應對？《夢境製片廠》不只是製片廠的故事，更是一齣以《腦筋急轉彎》的糖衣所包裝的職場劇啊！最令人驚喜的是，樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等要角也會不定期出現！

▲樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等要角，在《夢境製片廠》也會不定期出現。（圖／迪士尼提供）

觀眾和萊莉一起長大，已經成為社畜的你，更不能錯過皮克斯大人系動畫影集《夢境製片場》。從情勒主管、難搞同事、不可能達成的KPI通通都有，超有感的上班族生活寫照如同皮克斯版《辦公室風雲》，而繼《腦筋急轉彎》心理測驗大受歡迎，也推出心理測驗第二彈「夢境開麥拉」幫你找出你的職場角色。

透過一系列的選擇與冒險，捕捉你潛意識的職場命定角色！

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▲《夢境製片廠》是一部獻給大人的皮克斯職場劇。（圖／Disney+提供）



《夢境製片廠》共四集，已於Disney+獨家上線，一次追完彷彿看完一場電影。「腦」粉今年一次等到《腦筋急轉彎2》和《夢境製片廠》，而幸福一向來的突然！皮克斯也宣佈首部原創影集《勝與敗》即將於明年2月上線，這次將鏡頭聚焦在一場壘球冠軍賽，從8位不同角色的內心世界，包括缺乏安全感的孩子、直升機家長、為情所苦的裁判，揭開這場熱血奇幻球賽的序幕。