ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

萊莉腦中要塞多少小可愛！？《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》　獻給大人的皮克斯職場劇

記者蕭采薇／綜合報導

《腦筋急轉彎2》今年在全球締造16億票房，成為全球影史最賣座的動畫！不少人從小孩看成大人，再看萊莉和情緒夥伴們的故事也有了新的體悟。而今年還沒過完，衍生影集《夢境製片廠》也已經在Disney+獨家上線啦！這次不用讓「腦」粉再等9年，也讓網友期待的大喊：「今年才剛出完腦筋2馬上又有？是可以這麼幸福的嗎？」

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《腦筋急轉彎》衍生影集，以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景。（圖／Disney+提供）

原來主人公萊莉的腦裡塞了樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等可愛角色還不夠，這下又多了《夢境製片廠》的可愛小夥伴們！這部以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景的全新影集，將會出現全新角色，萊莉的小腦袋瓜究竟要塞多少小可愛？

還記得《腦筋急轉彎》第一集中，樂樂、憂憂和小彬彬為了叫醒萊莉而闖入的攝影棚「夢境製片廠」嗎？現在皮克斯要來告訴你夢是怎麼製作出來的！《夢境製片廠》劇情圍繞在女主角萊莉晚上做夢的時候，那群為她拍夢境電影（造夢）的職人故事，在製片廠裡，就像現實生活的劇組一樣，有導演、副導、製片…等可愛新角色。

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲藉由《夢境製片廠》，皮克斯要來告訴你，夢是怎麼製作出來的。（圖／Disney+提供）

他們的票房壓力來自於萊莉對這個夢是否滿意，寶拉波西蒙曾是夢境製片廠最紅的導演，導過萊莉童年最愛的夢，但她打造的夢已不能滿足長大後的萊莉， 而她的助導珍妮兒初登場便拍出一部大夯夢，讓寶拉迎來當導演以來的最大危機⋯⋯

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲寶拉波西蒙（左）曾是夢境製片廠最紅的導演，導過萊莉童年最愛的夢。（圖／Disney+提供）

究竟她要如何面對江郎才盡想辦法創新、長江後浪推前浪快死在沙灘上的職場困境?還有被逼迫以小成本做出大製作強片的不合理要求時，該如何應對？《夢境製片廠》不只是製片廠的故事，更是一齣以《腦筋急轉彎》的糖衣所包裝的職場劇啊！最令人驚喜的是，樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等要角也會不定期出現！

▲《腦筋急轉彎》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲樂樂、憂憂、厭厭、驚驚、怒怒等要角，在《夢境製片廠》也會不定期出現。（圖／迪士尼提供）

觀眾和萊莉一起長大，已經成為社畜的你，更不能錯過皮克斯大人系動畫影集《夢境製片場》。從情勒主管、難搞同事、不可能達成的KPI通通都有，超有感的上班族生活寫照如同皮克斯版《辦公室風雲》，而繼《腦筋急轉彎》心理測驗大受歡迎，也推出心理測驗第二彈「夢境開麥拉」幫你找出你的職場角色。

 ▲《夢境製片廠》「夢境開麥拉」心理測驗。（圖／迪士尼提供）

透過一系列的選擇與冒險，捕捉你潛意識的職場命定角色！
https://disneyevent.tw
Android系統建議使用chrome 瀏覽器獲得最佳體驗

▲《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》。（圖／Disney+提供）

▲《夢境製片廠》是一部獻給大人的皮克斯職場劇。（圖／Disney+提供）

《夢境製片廠》共四集，已於Disney+獨家上線，一次追完彷彿看完一場電影。「腦」粉今年一次等到《腦筋急轉彎2》和《夢境製片廠》，而幸福一向來的突然！皮克斯也宣佈首部原創影集《勝與敗》即將於明年2月上線，這次將鏡頭聚焦在一場壘球冠軍賽，從8位不同角色的內心世界，包括缺乏安全感的孩子、直升機家長、為情所苦的裁判，揭開這場熱血奇幻球賽的序幕。 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

推薦閱讀

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

腦筋急轉彎, 腦筋急轉彎2, 夢境製片廠, Disney+

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕談101跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？
  2. 火烤106位對手　安娜德哈瑪斯為《捍衛任務：復仇芭蕾》大開殺戒
  3. 獨家／女星阿嬤逝世享嵩壽101歲　痛曝「心理壓力很大」：不敢看手機
  4. 滿島光上任遇炸彈恐攻！《全面引爆》佔5週票房冠軍　大咖到齊夢幻聯動
  5. 佟麗婭與前夫離婚三年「合作新片將上映」！　兩人互動被讚體面
  6. 《獅子王：木法沙》前傳來了！時隔30年帶來新篇章　當年大反派刀疤有苦衷？
  7. 郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！　昔被騙走7位數：真的恨死了
  8. 一粒關上濾鏡洩真實膚況遭酸「差很大」　掀網論戰：本人比照片好看
  9. 萊莉腦中要塞多少小可愛！？《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》　獻給大人的皮克斯職場劇
  10. 韓籍啦啦隊李雅英南珉貞大軍壓境　籃籃被消失終於回應了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366