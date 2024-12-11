瓊瑤長眠地曝光　粉絲齊聚送最後一程

記者葉文正／台北報導

知名作家瓊瑤今天舉行告別式，並在上午11點在陽明山進行花葬儀式，長眠地也隨之曝光，由於家屬開放讓粉絲在現場弔唁，今天也有數十位粉絲到場致意，送瓊瑤阿姨最後一程。

▲瓊瑤告別式。（圖／記者林敬旻攝）

家屬日前在瓊瑤的臉書上宣布：「阿姨最親愛的朋友們，希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事，我們不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，而後阿姨將長眠於陽明山臻善園。」

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▲瓊瑤兒子陳中維帶著瓊瑤的骨灰離開殯儀館。（圖／記者謝盛帆攝）

而今日上午，包括昔日子弟兵林心如，立法院長韓國瑜與昔日中視總經理曠湘霞等人，都參與了瓊瑤的告別式，粉絲們則在十點之後，陸續進入臻善園。

▲瓊瑤粉絲到現場送行。（圖／記者葉文正攝）

來自台中的粉絲咪咪表示，自己是從台中過來，也有去二殯，只要是阿姨的作品都喜歡，但是很不捨阿姨，但她的決定也是尊重她，未來也很期待瓊瑤故事館的落成，包括留下來任何文物，還有她對我們的愛，因為她真的很關心粉絲。」面對瓊瑤阿姨離世相當不捨。

▲瓊瑤來自台中的粉絲咪咪。（圖／記者葉文正攝）

也有來自基隆的小姐，是中國籍媳婦，對於瓊瑤的作品最喜歡《窗外》，也很歡《還珠格格》，對於瓊瑤離開，相當不捨，並表示：「有瓊瑤之後沒有言情，她開啟了我們對文學的追尋，以及年少愛情的啟蒙。」