張柏芝神隱1年現身了！　真實現況「擊碎懷孕傳聞」還撞臉張曼玉

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星張柏芝現年44歲，與謝霆鋒在2006年結婚並育有兩子的她，婚姻維持5年告終。2018年，她低調生下第三子，但生父身份一直成謎。2023年8月，她突然宣布因身體不適暫停所有工作，引發外界高度關注，之後更幾度傳出懷孕的消息。12月7日，張柏芝工作室久違地發布了她的照片，再次引起粉絲熱烈討論。

▲張柏芝神隱一年終於現身了。（圖／翻攝自微博）

過去一年，張柏芝專注於家庭生活，悉心陪伴3個兒子，卻也因此長時間未公開露面。期間曾有傳聞稱她因懷第4胎選擇神隱，甚至有消息指出她健康出現問題，但對此她始終保持沉默。今年8月，有網友在中環偶遇張柏芝，表示她身形似乎變得有些豐腴，再次引發外界對她是否懷孕的猜測。

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7日，張柏芝工作室發佈幾張登機照片，配文：「晴暖冬日，帶來巧克力色的浪漫與甜蜜張柏芝」，畫面中她身穿棕色羽絨服，搭配黑色短靴和墨鏡，整體造型帥氣又時尚，完全看不出任何異樣。不僅外貌依舊亮眼，她的身材也保持得宜，讓粉絲感到相當驚喜。另一方面，她近日現身精品活動，緊緻且凍齡的現況，還被不少人驚呼與另一女神張曼玉神似。

▲張柏芝現況被指撞臉張曼玉。（圖／翻攝自微博、小紅書）

不少粉絲紛紛留言表達興奮之情「姐姐終於營業了！」、「天啊，這一年沒見你好想你！」、「姐姐終於回來了！」張柏芝的最新近況不僅安撫了支持者的心，也讓大家期待她未來的動態。