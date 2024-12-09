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訪LE SSERAFIM遭炎上！黃偉晉再接《紅白》主持棒　認有陰影：會跟我一輩子

記者孟育民／台北報導

台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》今（9日）舉辦主持人亮相記者會，今年依舊由Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉一同主持，然而去年南韓女團LE SSERAFIM在品嚐台灣小吃地瓜球，黃偉晉脫口說想吃「他們下面選的那顆」，讓部分沒聽清楚的觀眾誤會他，慘遭網友出征，他表示當時花了不少時間才調適，如今重新出發，「哪裡跌倒、哪裡爬起來。」

▲▼Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

▲Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉接下明年《紅白》主持棒。（圖／台視提供）

黃偉晉時隔一年再接下《紅白》主持棒，經歷去年炎上事件，坦言當時花了一些時間才調適心情，至今仍有陰影，「因為那個蔓延在我身上是非常久的時間，無論是在我的社群上攻擊我，連我在天堂上的媽媽也一起被攻擊，已經攻擊到我周遭的人，可能海外的粉絲不知道發生什麼事情，也沒有看到後續的解釋，就一直大肆的攻擊，今天公布主持人之後，他們一定會說怎麼會找我，我也做好心理建設，這件事不會過去，可能會跟我一輩子。」

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▲▼黃偉晉。（圖／記者孟育民攝）

▲黃偉晉因為一句話遭到網友出征。（圖／記者孟育民攝）

在收到製作單位主持邀約後，黃偉晉本來不想接，最後他認為是個機會，還是面對挑戰，「哪裡跌倒、哪裡爬起來，也不是說遇到一個挫折就放棄了，既然人家願意找我，幹嘛不接？我也會好好在這次《紅白》表現。」他也說，當時的搭檔莎莎有傳訊息跟他致歉，不過他們都能理解，「主持人一定都知道就是接個話，真的沒別的意思。」Lulu有感表示：「你們只要無限上綱任何一句話，我們都會出事情，站在台上沒有人會想在台上欺負任何人，我們都是善良的心，也不用再放大這件事，任何經驗都是在主持這條路上很好的養分。」

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黃偉晉, 娛樂百分百, 紅白藝能大賞, LE SSERAFIM, Lulu, 陳明珠

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