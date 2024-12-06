外婆抱病從台東北上力挺　阿布絲感動淚目

記者蔡琛儀／台北報導

原住民歌手阿布絲推出新歌〈QUEENDOM〉，歌曲結合英文與布農族語，傳遞強大能量，並以阿布絲的信念「當你看見自己，你才會真正地被看見」為靈感，希望聽者能找回屬於自己的力量。MV中特別邀請阿布絲的外婆客串，以展現女性的韌性。

▲阿布絲〈QUEENDOM〉請到外婆力挺，讓她很感動。（圖／華納提供）

阿布絲去年以首張專輯《ABUS》角逐第34屆金曲獎四大獎項，包括「最佳新人」、「最佳原住民語歌手」、「最佳原住民語專輯獎」及「年度專輯獎」。

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〈QUEENDOM〉的MV由當代大師林炳存掌鏡，以概念式的拍攝手法來展現阿布絲想傳遞的能量，MV中頻繁出現了「圓」的元素，象徵著布農族的團結、平衡、和諧與生命力，此次MV更邀請阿布絲的外婆從東部北上參與拍攝，還有族裡的7位族人，呈現傳統的八部合音，阿布絲感動的說：「其實外婆最近身體有一點不舒服，但是她聽到是因為我的工作，說什麼還是要到現場。」

▲阿布絲在MV中和老鷹互動。（圖／華納提供）

此次MV中更出動了真正的老鷹，對阿布絲來說，「鷹」是精神守護，是力量、自由、勇氣的代表，也是和神靈溝通的媒介、引導者。拍攝現場出現了5隻「哈里斯鷹」，阿布絲拍攝時一度相當緊張，但經過幾次試飛後，老鷹就有如她身體的一部分，當老鷹飛撲到她手臂上時，一切渾然天成。