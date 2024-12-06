快訊／劉家昌訃聞曝光！　「追思會不在台灣」時間地點全公開

記者蔡琛儀／綜合報導

資深音樂人劉家昌因癌症於2日病逝，享壽83歲，家屬表示後續治喪過程將以低調儉樸的方式進行，稍早劉家昌老師華泉追思委員會公布訃聞，宣布將在12月13日於大陸機箱省華泉小村舉辦追思會，追思活動將持續到15日。

▲劉家昌訃聞。（圖／翻攝劉家昌微博）

華泉小村是劉家昌和由台塑集團創辦人王永慶之女王瑞華，在大陸江西省龍虎山風景區共同打造的藝術村，花了11年規劃，募資約50億元建設，堪稱是劉家昌生前最後、最耗心力的得意之作，小村還設立一間音樂館，紀錄他出道以來的音樂足跡。

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哀此訃聞

劉家昌老師華泉追思委員會公告

我們沈痛地宣告華泉小村創始人劉家昌老師於 2024年12月2日在台灣病逝,享年83歲。

劉家昌老師以其卓越的才華與天賦，為兩岸三地的藝術及文化事業做出了傑出貢獻。劉老師的作品，對華人世界產生了

深遠的文化影響。不僅在音樂上取得巨大成就，也在文化傳播上發揮了重要作用。經典流傳的音樂和電影，不僅豐富華語音樂的寶庫，也於2001年獲頒第12屆金曲獎特別貢獻獎，定義了一個世代的文化記憶。他每一個經典作品背後，都是一個雋永的故事，承載著時代的聲音。

劉老師逝世後，承蒙許多政府部門、各界友好人士，海外華僑，港、澳、台等地的歌迷朋友們發來了大量唁電、唁函、獻花，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝，並選址於劉老師最後的作品-華泉小村，舉辦追思會，緬懷其一生貢獻，並開放各界悼念。

地址：中國江西省鷹潭市龍虎山風景名勝區天師路18號

追思會場地點：華泉藝文休閒度假村-逸華苑

追思儀式地點：華泉藝文休閒度假村-簡報廳

追思儀式時間：2024年12月13日(星期五)10點~12點

追思活動將持續至2024年12月15日(星期日)下午五點結束

敬輓逝者

追思委員會聯繫電話：189-7016-5550(焦先生)

媒體聯繫電話：153-7430-6363(翁女士)

華泉追思委員會特此公告