搶不到周杰倫！　歌迷自製特大版「下水道門票」：我是小丑

▲歌迷搶不到周杰倫門票，只好DIY自嘲是「下水道座位」。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

天王周杰倫（周董）今（5日）開始在台北大巨蛋開唱，這也是他睽違7年的演唱會，15萬張門票全數售罄，一票難求，許多買不到票的歌迷跑到現場「舉牌求票」，甚至發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，可見天王魅力無限。

周杰倫在本月5至8日一連4天舉辦演唱會，門票開賣後立刻秒殺，還掀起黃牛之亂。沒搶到票的歌迷便發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，已有超過1.6萬人響應參加，以及6.8萬人表示有興趣。

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周杰倫日前也在IG獻出「大巨蛋下水道」觀眾限定曲，他將歌曲〈暗號〉其中一句歌詞改為「可是你不想一直走在大巨蛋地下道」，喊話「特別準備了這首歌在IG送給大家」。

▲周杰倫展開一連4天的演唱會。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

據《三立新聞》報導，24歲王姓歌迷和23歲王姓友人也是沒搶到票的那群人，雖然無法進場，但2人仍在下課後前往大巨蛋現場，秀出自製的演唱會門票，自嘲是「下水道座位」。

王姓歌迷坦言，因為沒買到票太心碎，在演唱會前幾天突發奇想，決定DIY放大版的「嘉年華演唱會門票」，僅花半小時完成。有趣的是，票面上的座位標示「下水道層特A3區」，票價為0，戲稱自己就是沒買到票的小丑，所以自製門票和友人來現場感受氣氛。

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