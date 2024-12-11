獨／生前留遺憾！補頒「終身成就紀念獎」給瓊瑤　金馬回應了

記者蕭采薇／台北報導

知名編劇、作家和製作人瓊瑤在12月4日辭世，享壽86歲，11日舉辦告別式，一生浪漫的她，最終在花葬於風景秀麗的陽明山上。而她生前未能拿到金馬獎「終身成就獎」的肯定，是否有可能循鄭佩佩模式，在明年金馬頒發「終身成就紀念獎」給瓊瑤？金馬執委會也向《ETtoday星光雲》做出回應。

▲瓊瑤於12月4日辭世，享壽86歲，並於11日舉辦告別式。（圖／記者林敬旻攝）

作家出身的瓊瑤，作品初次影視化，就是電影《婉君表妹》和《啞女情深》，之後的電影《窗外》更捧紅了林青霞、秦漢和秦祥林等一代巨星，她也曾以同名小說電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9屆與第12屆金馬獎優等劇情片獎。

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不過在她生前，始終未能獲得一座金馬獎的「終身成就獎」，據悉若能獲獎，家屬也樂見其成。而金馬執委會對此向《ETtoday星光雲》表示，「特別獎往年的評選方法，是由兩個電影團體以書面連署推薦，或是由當屆執行委員兩位以書面推薦人選。」

金馬執委會接著表示：「經本會工作人員進行資格初審通過，提報執行委員會議審議；經出席三分之二執行委員審議通過，頒給金馬獎獎座壹座，頒發名額不以一名為限，獎項名稱，每年得視實際需要，經執行委員會決定之。」而最終結果將以新聞稿方式對外發布。

▲瓊瑤長眠於陽明山花葬園區。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

此外，據悉國家影視聽中心（另稱：國影中心）也有意舉辦「瓊瑤回顧展」，對此國影中心向《ETtoday星光雲》表示：「有這樣的計畫，但還需要跟瓊瑤阿姨的家屬及公司討論。」