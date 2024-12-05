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瓊瑤沉迷小蜜蜂電動晚歸　平鑫濤為她買機台

瓊瑤被平鑫濤寵溺多年。（翻攝臉書）

▲瓊瑤被平鑫濤寵溺多年。（圖／翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

瓊瑤辭世，資深媒體人高愛倫萬分不捨，發文紀念追思，也分享了當年平鑫濤寵溺瓊瑤的過往，原來不食人間煙火的瓊瑤竟愛上小蜜蜂機台電動，因而晚歸，平鑫濤擔心安危之餘，不願她再外流連忘返，竟然買了一台電動在家任她玩。

資深媒體人高愛倫當年見證了文藝片的高峰，也時常進出瓊瑤家聊天，她今寫下「幾十年前，第一代電玩是打小蜜蜂。因為劉立立導演帶妳出去玩，回家太晚，平先生急得如熱鍋上的螞蟻，當時我笑：平先生把這句成語的「急」演得爐火純青。」

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媒體人高愛倫在臉書分享瓊瑤的愛情日常。（翻攝臉書）

▲媒體人高愛倫在臉書分享瓊瑤的愛情日常。（圖／翻攝臉書）

「第二天，瓊瑤姐睡醒，就發現家裡每一個角落都有一台小蜜蜂桌檯。在妳的家，妳的愛情就是無盡寵愛，這雖非愛情世界的常態，但是，我的親臨現場，讓我學會：愛一個人，就是會樂於盡己所有。」

此外，兩人樂於書寫用情書示愛，高愛倫說，「平先生外出公差，一定交給瓊瑤姐一個大信封，大信封裡包著一天一封的情書，妳許諾不偷看，每天享受拆信封的樂趣。我們有時也聽得到為愛朗讀。」

谷音（左起）、劉雪華、導演劉立立、瓊瑤、趙永馨、秦漢曾多次合作。（翻攝瓊瑤臉書）

▲谷音（左起）、劉雪華、導演劉立立、瓊瑤、趙永馨、秦漢曾多次合作。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

瓊瑤深居簡出，除了新書發表鮮少露面，高愛倫也透露「前年金馬獎，金馬執委會的最大挑戰，是力邀瓊瑤姐和青霞合頒最大獎項目，結果就算搬出林青霞，瓊瑤姐還是婉拒了。而在此間多年，青霞回台灣，總是會去探望妳，青霞相信每個人都有一段愛到命都不要的歲月，但只有瓊瑤姐，妳真的為愛奔赴死亡。」因為思念亡夫，不如歸去，等等字句也讓好友感受到她預告下一步，如今只能遙寄祝福。

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鏡週刊, 瓊瑤, 平鑫濤, 高愛倫

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