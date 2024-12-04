去年為她專程來台...古巨基收工後才知瓊瑤死訊　哀痛發文悼念

記者蔡琛儀／綜合報導

知名言情小說作家瓊瑤今天下午被發現於家中過世，享壽86歲，消息突然震驚各界，她生前創作無數，更改編成多部膾炙人口的電視劇，其中曾參演《情深深雨濛濛》男主角何書桓、《還珠格格3之天上人間》永琪的古巨基，更為《情深深雨濛濛》獻唱經典曲〈好想好想〉、〈煙雨濛濛〉，稍早他也發文悼念。

▲古巨基去年在瓊瑤創作60週年演唱會上，親自攙扶瓊瑤入場就座。（圖／讀者提供）

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他今下午有錄影工作，收工後才得知恩師死訊，不捨在社群發文：「您那些字字句句的著作，是為愛燃燒的烈火，也是陪伴萬人那溫柔的光。」並寫：「那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。」而他也說：「好好的跟平先生翩然地飛翔星河，我永遠會記得你倆並肩而坐那溫暖的笑容。感激。想念。」滿是遺憾與感念。

去年古巨基為了力挺瓊瑤，推開所有行程，專程來台參加瓊瑤創作60週年的小巨蛋演唱會，開場前還親自攙扶瓊瑤入座，對於瓊瑤滿是感謝：「如果沒有阿姨把我找去拍戲，就沒有那麼多的朋友，知道一個可以拍戲的古巨基。」視瓊瑤維恩師，瓊瑤還向他點歌：「〈情深深雨濛濛〉、〈好想好想〉都有。」古巨基在一旁笑回：「我已經準備好了。」可見兩人交情之深。