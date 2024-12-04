曾主演《還珠3》小燕子　黃奕聞噩耗：「感覺天塌了」

記者葉文正／台北報導

曾在2002年主演《還珠格格3》的黃奕，驟然聽到瓊瑤阿姨的死訊，也難過在微博發文：「此刻正在拍戏，看到消息感覺天塌了。很難過，瓊瑤阿姨對我人生的影響很大。我從小看着瓊瑤阿姨的小说長大，一直憧憬着小说裡童話般的愛情。」

▲黃奕曾是瓊瑤筆下的小燕子。（圖／翻攝還珠格格3天上人間）

黃奕回憶當年拍攝瓊瑤的戲，也提到：「長大後剛入行，就去試鏡《情深深雨濛濛》裡的陸依萍，被阿姨嫌棄哭戲哭得太醜，结果後面第三部還珠格格籌備時，當時有很多人爭取小燕子這個角色，但阿姨一眼看中了我。」

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▲瓊瑤跟所有好友們道別。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

而《還珠3》果真是黃奕的成名作，黃奕提到瓊瑤的想法透露：「小燕子打戲有很多，我每天揮鞭子灰頭土臉的，您有次探班，看我拍完打戲便说『小黄奕，打戲很帥哦，但要注意别再一直磕碰了』還讓工作人員给我送了幾帖您自己用的膏藥。晚上我在房間拿着膏藥默默流淚，就覺得您像我親阿姨似的。」

黃奕對於瓊瑤感念不已：「後來感情不顺，您也有聯繫我，一直给我安慰。無法接受最親愛的瓊瑤阿姨永遠的離開了我們，很感恩能有緣出演阿姨筆下的角色，也永遠记得阿姨曾给過我的支持和鼓勵。我會一直想念您，會帶着您给予我的愛和力量，勇敢前行。有幸這一生和您在红塵裡作伴，活得轟轟烈烈，瀟瀟灑灑。此刻您翩然而去，我會永恒懷念。」