《棒棒堂》ECHO要當爸了「老婆催生中」！她挺巨肚被拍 婚紗照曝光

記者潘慧中／綜合報導

ECHO（李昶俊）曾參賽第一屆《模范棒棒堂》，後來在《超級模王大道》憑精湛口技BeatBox奪得亞軍，進而打開知名度。感情方面，結束和李千娜的6年戀情後，他和唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）祕戀3年並結婚，如今也將迎來新生命的誕生。

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▲ECHO和牙牙姐姐將迎來寶貝女兒。（圖／資料照、翻攝自Instagram／querida1217）



牙牙姐姐3日半夜更新Instagram限時動態，附上一個臉色發青的表情符號發問，「催生是個什麼樣的感覺？好緊張，好刺激！」事實上，到了懷孕後期時，她曾坦言變得更躁鬱。

▲牙牙姐姐3日半夜透露要催生了。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）



不只這樣，牙牙姐姐也坦承會開始擔憂「會不會沒了工作」、「會不會之後沒案子」、「以後比較需要顧家人，會不會變成沒有朋友」、「會不會以後都只剩我一個人忙孩子的事」，未知的問題籠罩著她，還一度開始摳指甲，只能努力學習放空腦袋。

▲牙牙姐姐曾吐露懷孕後期的心聲。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）



對此，ECHO 3日在社群網站感性地向老婆說，「妳已經是世界上最努力的媽媽，我更希望妳也能繼續成為世界上最美的妳」，謝謝妻子這一路以來的付出，期待一家三口能一起迎接更幸福的未來。

▲牙牙姐姐的懷孕寫真超美。（圖／翻攝自Instagram／querida1217）