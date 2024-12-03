劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔，未料3日被週刊爆料已分手，雖然在報導中回應不想因感情事佔用社會資源，她前一晚仍在社群網站有感而發地開罵：「你家祖先全都以你為恥！」

▲劉雨柔2日深夜開罵。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔認為無論是友情還是感情，彼此間應該建立在相互扶持與尊重的基礎上，並共同朝著目標邁進，「在我看來～小聰明、隱瞞、謊言、壞習慣、理所當然⋯這些都是小學生才會有的行為，不需要花時間探討，更不需要去爭執，到了一定的年紀、經過一定的磨練，你會很清楚知道自己要什麼、適合什麼。」

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▲劉雨柔被週刊爆料已分手胡凱翔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔進一步透露，她對於交友有明確的界線，強調「酒肉朋友不需要，沒肩膀擔當的朋友不需要」，並拒絕與自私、不長進或算計他人的人建立關係。她認為，朋友應該是越交越知心，而伴侶則是越找越適合，「物以類聚，人以群分。不是沒有它的道理。」

▲劉雨柔對於交友有明確界線。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



最後，劉雨柔附上許多hashtag，例如「賤人的行為」、「不痛不癢的感覺」、「指桑罵槐」、「與其整形不如整腦」、「 你家祖先全都以你為恥」、「錢一定要存好」、「退化之後別成為任何人的負擔」。

劉雨柔IG全文：

一段健康的關係，無論是友情還是感情

應該是相互扶持、相互尊重

有了目標和共識，就攜手往那走

在我看來～

小聰明、隱瞞、謊言、壞習慣、理所當然⋯

這些都是小學生才會有的行為

不需要花時間探討，更不需要去爭執

到了一定的年紀、經過一定的磨練

你會很清楚知道自己要什麼、適合什麼

酒肉朋友不需要、沒肩膀擔當的朋友不需要

處處算計陷害的朋友不需要、不長進的朋友不需要

自私自利的朋友不需要、活在同溫層的朋友不需要

你做了什麼，換來我什麼樣的回應，都是公平的

朋友，會越交越知心，永遠不差你一個

伴侶，會越找越適合，條件擺在那要擔心什麼

物以類聚，人以群分。不是沒有它的道理

#賤人的行為 #不痛不癢的感覺 #指桑罵槐

#與其整形不如整腦 #你家祖先全都以你為恥

#錢一定要存好 #退化之後別成為任何人的負擔