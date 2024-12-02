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遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕　看12強腦袋閃一念頭

記者孟育民／台北報導

王偉忠2日在中廣《欸？我說到哪裡了！》專訪前職棒超人氣球員周思齊，兩人暢談職棒從假球案花了二十年走出陰霾的過程。周思齊回憶自己小時候都在田裡跑來跑去，小二那年透過廣播聽到大前輩王貞治採用稻草人金雞獨立式打棒球，覺得超帥，單憑想像學稻草人姿態，雙手張開打球，到國中才看到王貞治的打球姿勢。一下子幾十年過去，周思齊高掛球鞋退休後，看到台灣職棒登上12強世界冠軍，他說自己邊看比賽邊想「好想打球！」看到高額獎金又補了一句，「哇！以前怎麼沒有！」

▲▼周思齊接受王偉忠訪問 。（圖／中廣提供）

▲周思齊接受王偉忠訪問 。（圖／中廣提供）

王偉忠問起周思齊當年怎麼面對黑米事件，周思齊說他們從小打棒球、人生當中只有棒球，對社會運作完全陌生；當黑道硬塞十萬塊給他，他整晚難眠，連夜求助牧師，牧師還以豐富的社會經驗教他該怎麼回話，怎麼跟黑道虛以委蛇，希望能全身而退。周思齊說，後來他簡直要跪下來求黑道收回這十萬塊，他寧可此後不打球了！黑道反而慌了，因為沒有球員怎麼打？

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那一年周思齊緊張到掉頭髮、鬼剃頭，為假球案應訊時更體會到社會的荒謬，他當證人、要求證人保護，法院安排他藏身布幕後又用變音麥克風發聲希望可以匿名陳述，沒想到庭上法官一開口就說，布幕後面的是周思齊，他用女聲陳述案情，法官再說一次，變聲的這個人是周思齊！他說整件事痛苦又荒謬，第一次知道原來台灣司法是這樣辦案。

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊。（圖／資料照／記者李毓康攝）

從當年空蕩蕩球場，到現在全體為中華隊加油，周思齊說很多因素造就現在的職棒榮景，他覺得球員最怕的不是輸球，而是沒有觀眾，最怕打完全沒有人在乎的比賽，所以他們一路堅持下來走正路，是相信棒球之神一定存在。周思齊說，棒球之神第一個禮物是給熱愛棒球的美國，送給他們偉大的貝比魯斯，第二個禮物是給了熱愛棒球的日本，送給他們超乎想像的大谷翔平，他很期待棒球之神未來會給熱愛棒球的台灣什麼樣的禮物。

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