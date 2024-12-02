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《乒乓男孩》全台票房破1500萬　「徐若瑄驚喜現身」高雄包場！

記者黃庠棻／台北報導

口碑好評不斷的《乒乓男孩》全台票房破1500萬，明安國際企業股份有限公司協同鄭錫潛、劉安晧、鄭紹廷等三位捐贈者，共同支持台灣電影，公益贊助電影《乒乓男孩》的包場活動，一起鼓勵台灣運動小將勇敢追夢，邀請全台各地的小朋友及其家長共同觀賞，贊助場次全台共17場，觀影人次破2000人次。

▲《乒乓男孩》受真實故事啟發，胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）、徐若瑄、江宏傑。（圖／華納提供）

▲《乒乓男孩》全台票房破1500萬。（圖／華納提供）

熱血成長電影《乒乓男孩》上映後好評不斷，鼓勵大家堅持夢想，傳遞正能量，吸引企業紛紛包場支持。明安國際公益贊助全台17場電影包場活動，12月1日也特別邀請電影主創洪伯豪導演、演員徐若瑄及彭裕愷驚喜現身高雄戲院和觀眾互動。

▲《乒乓男孩》。（圖／華納提供）

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▲《乒乓男孩》。（圖／華納提供）

▲徐若瑄驚喜現身《乒乓男孩》包場。（圖／華納提供）

明安國際副總經理李美娟表示「明安集團從運動出發，深知運動的意義不僅在於運動本身，更在於追逐結果的過程，包含期待、努力、自律、挫折、成就感與勇氣等精神，這些在各領域都是受用的。在運動領域的我們，感受是更直接也更深刻，因此對《乒乓男孩》這部充滿親情、友情及面對挫折和勇氣的電影特別有共鳴。這部電影的正面意義深深打動了我們，希望能讓更多孩子有機會觀看。」

▲《乒乓男孩》施名帥、江宏傑。（圖／華納提供）

▲《乒乓男孩》全台票房破1500萬。（圖／華納提供）

《乒乓男孩》講述單親小學生胡冠宇立志成為奧運選手，儘管天份平庸，不受重視，仍不懈努力。他和好友黃軒一起奮鬥。然而，隨著黃軒轉學至競爭對手的學校，兩人的友誼面臨考驗。胡冠宇在低潮中重新振作，在選拔賽上與黃軒一決勝負。昔日好友，如今球場對手，在熱血乒乓中，揮灑青春與汗水，其中經歷家庭、友情、受傷、分離、敵對等種種問題考驗，最終能不能實現夢想，踏上奧運的舞台。

▲《乒乓男孩》受真實故事啟發，胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）、徐若瑄、江宏傑。（圖／華納提供）

▲《乒乓男孩》受真實故事啟發，胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）、徐若瑄、江宏傑。（圖／華納提供）

▲《乒乓男孩》全台票房破1500萬。（圖／華納提供）

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乒乓男孩, 徐若瑄, 李星緯

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