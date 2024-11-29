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老司機暴動！「東洋乳神」對尬「日版林襄」　5大暗黑女神年末登台

記者吳睿慈／綜合報導

老司機暴動！2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會 學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，這次參與的性感寫真女星身材波濤洶湧，包括兩大「I級女神」鈴木富実奈和天木純，G級的葉月彩、辻莉莉莎、日向葵衣，整體「乳量」相當驚人。

▲▼天木純。（圖／TSE提供）

▲天木純有「東洋乳神」封號。（圖／TSE提供）

女星天木純有「東洋乳神」封號，布料罩不住她的車頭燈，尤其是她熱愛在TikTok挑戰韓流舞蹈，每則影片都展現無法忽視的瘋狂波動，吸引老司機們想要近距離感受她的魅力。

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▲鈴木富実奈、葉月彩。（圖／TSE提供）

▲鈴木富実奈擁有傲人I奶。（圖／TSE提供）

而號稱「最強二桃流」的鈴木富実奈不僅也有傲人I奶，蜜桃臀更讓她的身材看起來超級不科學，成為出道15年屹立不搖的關鍵武器。現在只要購買「金星粉絲見面會」，就能近距離與天木純、鈴木富実奈和長澤茉里奈互動，參加活動即可獲得專屬簽名板、女神親密手機合照以及紀念徽章，留下最難忘的年末回憶。

▲辻莉莉莎、鈴木富実奈、葉月彩。（圖／TSE提供）

▲辻莉莉莎身材不科學，被封為「日版林襄」。（圖／TSE提供）

此外，「日版林襄」辻莉莉莎將在OneDerfor萬德佛C-20、21攤位活動上，展現G級豪乳火辣身材，她身為性感寫真界「奇蹟級沙漏BODY」，除了擁有神似林襄的明星臉，還被視為「真人版娜美」。這次她將為活動獻出性感火辣的現場換衣秀，讓粉絲近距離「攝好攝滿」，在戀愛聯誼社中滿足所有幻想。

▲▼天木純、日向葵衣、辻莉莉莎、鈴木富実奈、葉月彩。（圖／TSE提供）

▲▼葉月彩、日向葵衣也將參與盛會。（圖／TSE提供）

▲▼葉月彩、日向葵衣、。（圖／TSE提供）

還有喜歡G級小隻馬女神的老司機，絕對不能錯過與日向葵衣和葉月彩見面的機會，日向葵衣對於先前來台與粉絲互動印象深刻，特地用中文發文，甜喊「我真的很期待再見到台灣的大家」，要再次用可愛模樣融化台粉。葉月彩依舊維持黝黑的健美身材，同樣準備好下個月來台灣大解放。一網打盡所有巨乳女神，年末最大尺度波動盡在「2024 TSE台灣寫真博覽會 學服祭」，購票請洽主辦單位。

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鈴木富実奈, 天木純, 葉月彩, 辻莉莉莎, 日向葵衣

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