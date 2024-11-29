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143娛樂公司代表捲性騷疑雲！　MADEIN 19歲佳誾「突因個人事務退團」

記者張筱涵／綜合報導

韓女團MADEIN成員佳誾（19歲）於今（29日）宣布退出團體。所屬公司143娛樂透過官方社群平台表示，佳誾自9月出道以來，為團體的活動付出了不少努力，但由於個人原因，無法繼續參與團隊活動，因此做出了退出的決定。

▲▼MADEIN。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

▲佳誾今天起退出MADEIN。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

143娛樂今天一早宣布佳誾退出MADEIN，並提及主要是因為個人事務，公司尊重她的選擇且祝福未來的發展：「未來，MADEIN會以舞白、美優、守慧、睿序、芹菜、和共6人成員繼續運作，並將如期完成所有預定的活動安排。」

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此外，143娛樂發出的聲明也提到，近期公司代表的性騷疑雲是完全不實的指控：「我們擁有充分的證據來證明這些報導是虛假的。如果將來有任何法律問題，我們將全力配合並誠實應對，確保事實真相不被曲解。」

▲▼MADEIN。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

▲MADEIN於今年9月3日出道。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

該性騷擾疑雲源於22日，JTBC節目《案件反擊》報導了一名新女團成員指控所屬公司代表性騷擾的事件，該節目指出，報導中提到的女團在9月才剛出道，且節目中雖然有將女團畫面打馬賽克，但仍被網友比對出疑似就是MADEIN。

隨後，143娛樂公開否認指控，強調該團體成員與代表之間並未發生任何性騷擾或性接觸，並堅決表示該指控為完全不實。

▲▼MADEIN。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

▲143娛樂聲明。（圖／翻攝自X／GTMNY143）

【143娛樂聲明全文翻譯】

您好，這裡是 143娛樂，關於 MADEIN 團體未來的活動，我們有一些最新的消息要向大家報告。

首先，MADEIN 成員 佳誾（Ga Eun）已於今日宣布退出團體。自去年9月出道以來，佳誾為團體活動付出了很多努力，但由於個人原因，無法繼續履行團隊活動，因此做出了退出的決定。

未來，MADEIN會以舞白、美優、守慧、睿序、芹菜、和共6人成員繼續運作，並將如期完成所有預定的活動安排。

此外，對於近日有關「性騷擾指控」的報導，我們在此明確表示該報導完全不實，並且我們擁有充分的證據來證明這些報導是虛假的。如果將來有任何法律問題，我們將全力配合並誠實應對，確保事實真相不被曲解。

對於需要向大家傳遞這樣的消息，我們深感抱歉，也請粉絲們繼續為 佳誾 和 MADEIN 團體送上支持與鼓勵，我們會繼續努力。感謝大家的理解與關心。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

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