謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」

記者蔡琛儀／台北報導

謝金晶近日推出新專輯《出運啦》，喜事連連的她，日前更宣布開心擁有心血結晶，表示「一次即獲雙胞胎」，讓不少粉絲驚訝以為謝金晶要當二寶媽了，對此謝金晶笑說是有喜事，像是推出新專輯，以及終於有機會詮釋演唱睽違四年的情歌，並和葉諾帆合作。

▲謝金晶、葉諾帆合作對唱情歌。（圖／豪記提供）

葉諾帆也在臉書分享對唱情歌的喜悅，謝金晶則俏皮留言：「這是我們的孩子耶，也是心血結晶，而且還不只一個呢，還是雙胞胎，但個性卻大不同，一個心中總是下著細雨滿滿的憂鬱風，一個則是陽光四射的曬甜蜜可愛風。」讓粉絲瞬間大震撼，謝金晶頻頻解釋：「我說的是孕育多時，終於完成的新歌啦！」

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謝金晶這次和葉諾帆一口氣對唱兩首新歌，分別為〈心嘸願情不斷〉、〈愛的小花蕊〉，是兩人首次合作，謝金晶直笑說兩首新歌風格迴異，還在同一天錄唱完成，「心情轉換超快的，讓我的心情調適，有些措手不及，我都暱稱兩首對唱新歌是詮釋人格分裂的最佳代表之作！」

▲謝金晶、葉諾帆首度合作。（圖／豪記提供）

拍兩首新歌MV時，先拍曬恩愛的賣萌情歌，接著拍感傷的對唱，直呼好幾次時空錯亂，該哭的時候卻放聲大笑，頻頻NG；提到初次合作，葉諾帆則表示之前跟龍千玉合作，壓力比較大，這次跟差不多同輩的謝金晶合作，葉諾帆笑說：「她是個有青春熱力的女生，我個性十分慢熟，可以感受到她的活潑熱情，我們倆算是慢熱與過熱的組合。」提到近況，葉諾帆開心分享新專輯將推出，斜槓電商事業近一年，營收漸入佳境，快要有申請開發票的資格，有著小小的成就感。