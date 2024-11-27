記者蔡琛儀／台北報導

畢業自早稻田大學政治經濟學系、曾入圍金曲獎最佳台語男歌手的創作歌手陳以恆，推出首張個人創作台語專輯《罐頭塔》，這張專輯是陳以恆繼2019年推出首張EP並入圍金曲獎後的完整作品，經過4年的精進與體驗，將人生的無常轉化為音樂創作。

▲陳以恆推出首張台語創作專輯《罐頭塔》。（圖／持之音股份有限公司提供）

專輯《罐頭塔》以這4年間的「失去」為主題，包括至親離去亦或是某些關係的流逝，讓他以葬禮上的「罐頭塔」為題，將這些與人之間關係的轉變與流逝作為靈感，以一場葬禮的形式呈現。專輯一共收錄12首歌，每首歌都像是一顆罐頭，封存最鮮活及深刻的一刻，邀請聽者開罐品嚐不同滋味。

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陳以恆表示，他體驗了疫情期間的人生無常，除了遭遇自己家人因生病逝世，也對成長期間難免遇到的畢業、離職等離別後人際關係的變化有所感觸，他希望透過專輯讓聽者感受自己的轉變與體悟。主打歌〈OH I THOUGHT THAT WE CARED〉，將台灣的社會時事梗融入作品，陳以恆說：「在台灣長大的大家聽了一定多少會有共鳴。」

▲陳以恆分享消失的四年在做些什麼。（圖／持之音股份有限公司提供）

陳以恆也分享，在這看似「空白」的4年，其實仍持續精進音樂及創作技巧，並常以幕後身份參與各種音樂製作案，過得相當充實。他期待能再次以新專輯獲關注及肯定，希望作品也能提醒大家「否極後終會泰來、在嚴肅時別忘記幽默」！