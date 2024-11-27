小嫻讀大學2個月「0偽裝現身制服趴」！被拍穿激短裙 狂露腿驚艷千人

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）日前回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。最近格外引起討論的是，為了因應學校舉辦的五系聯合制服趴，她特地換上了制服，「自己搭配的，好看嗎？」

▲小嫻參加制服趴。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）



照片中，可以看到小嫻放下一頭長髮，身穿白色襯衫，短版剪裁完美襯托出纖細腰身，下半身搭配百褶短裙，辣露穠纖合度的腿部線條，還和領結顏色相呼應，貼文至今已吸引破千人按讚。

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▲小嫻露美腿。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309 ）



事實上，小嫻日前坦言自從開始上學後，她非常害怕「遲到」、「缺課」以及「沒交作業」3件事，原因是在意學業的完成度。儘管如此，她依然非常享受大學生活，並懷抱開心的心情去上課，「就是不會才要來學！」

小嫻曾解釋小時候雖然有學過琴，但因為以前不懂得自律，久而久之就不再練習，「快30年都沒有彈」，進而逐漸失去辨識音程的能力，「不用就是會生疏！」

▲▼小嫻已經上大學兩個多月了。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）



儘管如此，小嫻對音樂的熱愛仍一絲未減，「我沒有要跟誰比，至少我勇敢面對自己過去的不認真，把小時候沒有持續學習的遺憾再撿回來認真看待，這是我的勇氣，彈不好就再彈一次，我喜歡的就是我雖然犯錯，但還是不放棄的樣子。」