阿翰東京看冠軍戰「坐到日本應援區」　身旁日本小鮮肉連喊：牙敗

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber阿翰飛東京觀看WBSC世界12強的台日冠軍戰，最後中華隊以4:0擊敗日本隊，成功奪得金牌。而他當時的座位區完全都是坐著滿滿日本球迷，起初雖然尷尬，隨著影片公開，日本球迷的熱情也大獲好評。

▲阿翰看台日冠軍戰坐在日本應援區。（圖／翻攝自臉書）

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阿翰也在社群平台分享台日冠軍戰當晚的看球經歷。他的周圍全是身穿日本武士隊球衣的球迷，比賽過程中，日本球迷展現了友善的一面，不僅主動乾杯喝啤酒，還邀請他一起參與日本的波浪舞應援。雙方交流充滿幽默和善意，甚至當阿翰詢問「台灣是強敵嗎？」時，日本球迷毫不猶豫地回答：「一直都是！」這段充滿友好的互動過程讓人印象深刻。

此外，當中華隊敲出全壘打，身邊的小鮮肉日本球迷頻頻喊「牙敗牙敗牙敗牙敗」，最終中華隊獲勝，日本球迷也展現了高度的運動家精神，全場鼓掌祝賀，並對阿翰說「恭喜Team Taiwan」及「今天台灣真的太讚了」。台灣網友對「牙敗弟」帥氣顏值印象深刻，阿翰也分享「牙敗弟」的IG帳號，網友紛紛留言「好棒！可以近距離感受到歷史性冠軍」、「笑死，你可以一支獨秀」、「影片中每個日本人真的都好有風度，很感動，角色反轉的話，希望台灣人也能真心祝福對方國家」。