林萱瑜「身體失調狂冒痘」！　找出原因遭Junior虧：把自己弄壞掉

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（26）日她就透過IG限動發文透露，前陣子因為身體失調，導致臉上冒出巨型痘痘，最近終於找到原因，竟是與平時愛喝燕麥奶有關，同時也提到，老公Junior得知後還虧她：「活生生把自己弄壞掉。」

▲林萱瑜、Junior會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜表示，原本認為自己的飲食習慣和生活狀態都沒有明顯改變，卻不明原因地肌膚失調、冒出巨大內包痘。直到最近仔細觀察，她發現痘痘逐漸消退，而這段期間唯一的改變就是「燕麥奶喝少了」。林萱瑜坦言，自己本來不喝拿鐵，但某段時間突然迷上燕麥奶拿鐵，甚至變成每天一杯的習慣，還把它當成一餐來取代其他食物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林萱瑜透露身體失調長巨痘。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

然而，林萱瑜提到，當她上網查詢後才發現，燕麥奶可能會導致她的體質長痘，這讓她哭笑不得。她在文中透露老公Junior還忍不住調侃她「妳活生生把自己弄壞掉了。」面對這段小插曲，林萱瑜也在文末幽默地總結：「好，以後不能天天喝了！」同時也附上四個大哭的表情符號透露無奈的心情。