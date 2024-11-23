金馬獎／《鬼才之道》開胡連奪2獎！　陳柏霖王淨頒獎激動叫出來

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎典禮盛大登場，由陳柏霖和王淨合體頒發最佳造型設計及最佳美術設計獎，兩個獎項全由《鬼才之道》奪得，讓同為該片演員的兩人興奮到說不出話。

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞





▲第61屆金馬獎，頒獎嘉賓陳柏霖、王淨。（圖／金馬執委會提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

最佳造型設計獎由《鬼才之道》奪得，服裝造型師施筱柔，曾榮獲金鐘獎美術設計獎，以及兩度獲得台北電影節最佳造型設計，並多次入圍金馬獎。作品涵蓋了MV、廣告、電影等類型。





▲第61屆金馬獎最佳造型設計，施筱柔《鬼才之道》。（圖／金馬執委會提供）

最佳美術設計獎由《鬼才之道》獲得，王誌成曾和侯孝賢、王家衛、陳凱歌等導演合作，數次入圍金馬獎最佳美術獎，在2019年以《返校》奪下該獎項；梁碩麟曾在電影《星空》、《閨蜜》、《翻滾吧！阿信》擔任執行美術一職，其參與的作品屢次獲得國內外影展肯定，更憑藉《緝魂》榮獲了第58屆金馬獎最佳美術設計。

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

兩人上台致詞時提到，「我覺得在現場拍片的時候，大家情感其實是都在一起的，看到演員在哭的時候，真的也想替他哭一下，看他笑的時候我們都在旁邊偷偷的笑，我真的是非常感謝這片土地，給我們一個創作自由創作的空間，我會繼續再努力，我也愛這片土地，我也愛台灣。」

▲第61屆金馬獎最佳美術設計，《鬼才之道》王誌成 （左）、梁碩麟（右）。（圖／金馬執委會提供）