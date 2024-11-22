八點檔女星直播到一半「突變臉」！影片曝 失聲尖叫：現在怎麼辦

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林萱瑜直播到一半「突變臉」！影片曝 失聲尖叫：現在怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜近年除了以八點檔打響知名度，還和老公Junior（韓宜邦）攜手創副業，生活相當充實。沒想到，小倆口最近為了工作開直播到一半，她的臉色突然大變，下秒一起放聲大叫，瞬間引發網友關注。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜直播到一半突然臉色大變。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

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畫面中，可以看到當Junior正在分享故事，身旁的林萱瑜突然睜大眼睛、嘴巴微張，露出神色驚恐的樣子，字幕還提醒大家這不是靜止畫面，老公發現不對勁後，也跟著她看的方向望去。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲Junior朝林萱瑜指的方向看過去。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜驚喊「我看到一隻喇牙，怎麼辦現在」，Junior連忙問喇牙在哪裡，她嚇得伸手直指一個方向，「滅了它吧，我們得先殺了它吧」，老公看到後也不禁直呼好大。

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜和Junior同步尖叫。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

看著場外工作人員幫忙打的時候，可能是喇牙逃竄到暗處的關係，林萱瑜和Junior頓時尖叫聲四起，最後老公決定放棄並自我安慰說，反正喇牙會幫忙吃蚊子，讓她不敢置信地說：「let it go嗎？！」

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜不敢相信Junior說要「let it go」。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

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