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新加坡直擊／孫錫久「鞋還沒穿好」被cue上台　真實反應全曝光！

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》，兩人與《毒梟聖徒》、《群盜：民亂的時代》、《北風》，同時也是本劇的導演尹鍾彬一同接受訪問，由於過去尹鍾彬導演拍完《毒梟聖徒》撂下狠話說不再拍OTT作品，但這次仍與迪士尼合作拍攝了《血謎拼圖》。

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▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，尹鍾彬表示自己拍完《毒梟聖徒》確實有過不拍的念頭，本來下一部想拍電影，但意外收到《血謎拼圖》的劇本，坦言自己看劇本看得相當投入，還會邊看邊猜犯人是誰，因為內容太過吸引人，他考慮了很久最後才決定接拍。

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，尹鍾彬導演也認為《血謎拼圖》的劇情在現實與漫畫之間，劇中的事件會讓人看到浮出疑問「現實到底會不會發生這種事」，所以在角色的服裝、造型上會有下苦功，孫錫久透露自己的角色雖然是刑警，但卻穿得很不像警察，偶爾會戴毛帽，笑說「我以為我是Rapper」。

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／Disney+）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／Disney+）

另外，金多美回想起《血謎拼圖》的拍攝場景，透露第一次見到孫錫久就覺得很安心，有苦惱的事都會一起解開，印象最深刻的是現場總會有好吃的東西，一聽到「吃的」，孫錫久馬上接話，坦言自己不小心吃太多變胖，所以中間會有一段變胖又變瘦的畫面。對此，尹鍾彬導演也火速開玩笑「那個甜食是我叫工作人員收起來的」，三人互動相當逗趣。

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，孫錫久在訪問前的拍照環節時，不小心在還沒準備好的狀態就被主持人叫上台，被記者目擊到在黑幕前拉鞋子的畫面，甚至兩雙腳都是還沒準備好的狀態，雖然有點踉蹌但他仍一派輕鬆地面對所有人，模樣相當反差且可愛。

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《血謎拼圖》由金多美、孫錫久主演。（圖／記者黃庠棻攝）

▲孫錫久上台前還在拉鞋子。（圖／記者黃庠棻攝）

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孫錫久, 金多美, 血謎拼圖

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