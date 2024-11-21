記者陳芊秀／綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽開打，中華隊21日首戰面對委內瑞拉，電視台正在轉播中。而主持人蕭彤雯剛主持完廣播節目，發現電台辦公室的移動大電視已經打開，正想看比賽轉播畫面，沒想到剛說完一句話，馬上被同事要求「立刻這個電視遠一點！」

▲蕭彤雯透露辦公室電視機正在播台委大戰。（圖／翻攝自臉書）

蕭彤雯默默走到電視機前面，看了一會兒，開玩笑地說：「這次初賽我一場都沒看，會不會是因為我一場都沒看，所以贏了啊？」同事們一聽馬上回應：「那請妳現在立刻離這個電視遠一點！」還有人建議：「彤雯姐，你是不是先去旁邊做點別的事好了？妳不是每天都很忙？」

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▲中華隊首場對戰委內瑞拉，蕭彤雯說「初賽我一場都沒看，會不會是因為我一場都沒看，所以贏了啊？」結果被同事驅趕「離開那台電視是你愛國的表現」。（圖／翻攝自臉書）

聽同事這麼說，蕭彤雯發文加上「想哭」表情符號，幽默形容自己被「鞭數十驅之別院」了，而前輩則淡淡地說：「我們是好意勸說，離開那台電視是你愛國的表現。」她最後Hashtag表示「我不看就是了」。

網友輪番留言安慰「乖，聽話！離電視遠一點去旁邊默默愛國」、「跟我一樣、我連電視機都不敢開」、「麻煩妳了」。

【蕭彤雯臉書全文】

主持完節目出來

發現電台辦公室的移動大電視已經打開

我默默走到前面，看了一會兒說：

「這次初賽我一場都沒看，會不會是因為我一場都沒看，所以贏了啊？」

同事們立刻齊聲：

「那請妳現在立刻這個電視遠一點！」

「彤雯姐，你是不是先去旁邊做點別的事好了？你不是每天都很忙？」

我哀怨的說我被「鞭數十驅之別院」了

前輩淡淡的說～

「我們是好意勸說，離開那台電視是你愛國的表現。」

#12強複賽 #中華隊首戰委內瑞拉

#我不看就是了