謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎去年和天團Energy成員張書偉登記結婚，今年6月正式舉辦婚禮，平時會在社群記錄日常的她，今（20）日突然發文透露，自己在今年底前完成冷凍胚胎並取出33顆卵子，同時也在文中附上肚子變微凸的側面照表示：「一切都是最好的安排。」

▲謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎提到，兩年前曾計劃進行凍卵，但用藥後可能會產生水腫與不適，她擔心影響工作而未能執行，因此在去年結婚後，以及主治醫師的建議之下，她選擇做冷凍胚胎，並表示過程中需要是法定夫妻的身份才能進行。謝京穎透露，療程期間的辛苦與不適讓她深刻體會到「一切都是最好的安排」。在凍胚療程的安排下，取卵手術恰巧落在老公張書偉的生日當天，成為夫妻倆難忘的一段經歷。

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▲謝京穎發文分享做冷凍胚胎的過程。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

謝京穎坦言自己害怕打針，幸好醫師針對她的體質，安排長效型針劑搭配口服藥，並僅需每週回診一次，免去自我施針的恐懼感。她表示在取卵手術當天，共取出33顆卵子，因此術後修復時間也較一般人更長。手術完成當天，謝京穎在醫院待到傍晚才回家，儘管過程辛苦，但能與老公共同完成這項人生大事，對她而言意義非凡，「這個日子成了我們最難忘的經歷，平凡的度過最有意義的人生大事。」