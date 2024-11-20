朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

記者王靖淳／綜合報導

藝人衛斯理（賈子宸）和女星朱芯儀結婚13年，育有2子1女，平時會在社群記錄日常的他，最近發文宣布考上政大EMBA碩士班的好消息，並在文中曬出錄取通知單，坦言「從小就不愛唸書，壓根沒想過自己會考上碩士班」，同時也不忘在文末感謝老婆的陪伴及鼓勵。貼文曝光後，立即掀起討論。

▲朱芯儀、衛斯理會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）



衛斯理宣布正式考取國立政治大學EMBA碩士班，並感嘆自己從小不愛唸書的背景，如今卻能邁入高等教育階段。這段過去一年的學習旅程，不僅讓他成功進入碩士班，也讓他重新認識和喜歡上自己。衛斯理坦言，「學習是最好的良藥」，並感激所有支持他的人。

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▲衛斯理考上政大EMBA。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）



衛斯理特別感謝一路以來支持他的家人、班媽、教授、輔導員，以及學長姐的鼓勵。他提到，正是因為這些來自周遭的幫助，讓他有機會在學習的道路上繼續前進，「我會繼續努力，翻轉自己的人生。」而在開心之餘，衛斯理也不忘幽默自嘲：「論文的事先不去想，全力以赴！」還特別感謝老婆朱芯儀的辛勞與支持，讓他的這段學習路程更加順利。