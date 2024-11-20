ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

記者王靖淳／綜合報導

藝人衛斯理（賈子宸）和女星朱芯儀結婚13年，育有2子1女，平時會在社群記錄日常的他，最近發文宣布考上政大EMBA碩士班的好消息，並在文中曬出錄取通知單，坦言「從小就不愛唸書，壓根沒想過自己會考上碩士班」，同時也不忘在文末感謝老婆的陪伴及鼓勵。貼文曝光後，立即掀起討論。

▲▼衛斯理。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

▲朱芯儀、衛斯理會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

衛斯理宣布正式考取國立政治大學EMBA碩士班，並感嘆自己從小不愛唸書的背景，如今卻能邁入高等教育階段。這段過去一年的學習旅程，不僅讓他成功進入碩士班，也讓他重新認識和喜歡上自己。衛斯理坦言，「學習是最好的良藥」，並感激所有支持他的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛斯理。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

▲衛斯理考上政大EMBA。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

衛斯理特別感謝一路以來支持他的家人、班媽、教授、輔導員，以及學長姐的鼓勵。他提到，正是因為這些來自周遭的幫助，讓他有機會在學習的道路上繼續前進，「我會繼續努力，翻轉自己的人生。」而在開心之餘，衛斯理也不忘幽默自嘲：「論文的事先不去想，全力以赴！」還特別感謝老婆朱芯儀的辛勞與支持，讓他的這段學習路程更加順利。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朱芯儀, 衛斯理

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2025年運勢出爐！命理直播主分析「女性影響較大」　屬猴要注意健康
  2. 豔星唐德惠禁慾7年出家！　與三太子「討價還價」打契約：不再行男女之事
  3. 鳳梨辣妻放閃「一直在熱戀期」！　恩愛日常全說了：像剛在一起
  4. 國際兒童人權日　劉品言續任好鄰居公益大使籲寒冬送愛暖兒童
  5. 鈕承澤性侵女助理遭判4年　三度申請假釋遭駁回
  6. 蔡阿嘎收知情人提醒「注意人身安全」：有人搞小動作！　舉報內容曝
  7. 拍電影太窮！吳君如大方出借私服、愛馬仕包　劇組壓力超大怕刮花
  8. 阿信霸氣「當4.5萬人面前1舉動」　阿弟羞到臉紅：沒想到力氣這麼大
  9. 坎城獲獎跳過陸片抽籤　《狗陣》彭于晏頂光頭春節亮相
  10. 美魔女歌手自爆「43歲還是處女」！　堅守盤絲洞當蜘蛛精：纏住不得了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366