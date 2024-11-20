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迪士尼發佈會一半「史迪奇驚喜現身」　《玩具總動員5》要來了！

記者黃庠棻／新加坡報導

由華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）舉辦的2024華特迪士尼亞太內容發布會於今（20）日隆重登場，充分展現其創意動能，透過沉浸式體驗帶領觀眾一睹將於2025至2026年登場的全新電影與串流影視作品，前進探索全新世界觀與故事。

▲史迪奇、米奇「迪士尼亞太內容發布會」。（圖／記者黃庠棻攝）

▲迪士尼在新加坡舉辦亞太內容發布會。（圖／迪士尼影業提供）

這場群星雲集的活動於今（20）日在新加坡的濱海灣金沙酒店舉行，迪士尼旗下的頂尖創作團隊成為焦點，並透過屢獲殊榮的創意工作室包括迪士尼、二十世紀影業、探照燈影片、迪士尼動畫工作室、皮克斯、盧卡斯影業及漫威影業等公開一系列獨家預告及全新作品資訊。

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盛會中，首度公開多部影視作品的獨家預告及片段，包括《獅子王：木法沙》、《白雪公主》和《海洋奇緣2》的精彩歌曲片段；以及迪士尼影業的《創：戰神》（暫譯），華特迪士尼動畫工作室《動物方城市2》，皮克斯的《跳躍者》（暫譯）、與《夢境製片廠》，盧卡斯影業的《曼達洛人與古古》（暫譯），以及漫威影業的《夜魔俠：重生》和《驚奇4超人：第一步》等精彩搶先看內容。

尤其一開頭就迪士尼「大家長」擔任交響樂的指揮家驚喜出場，穿著一身黑色燕尾服，讓全場觀眾驚呼。不僅如此，發佈會的期間人氣角色史迪奇也從後方出現，一路從媒體席走到台上熱舞，人氣依舊超高，瞬間炒熱現場氣氛。

▲史迪奇、米奇「迪士尼亞太內容發布會」。（圖／記者黃庠棻攝）

▲史迪奇、米奇「迪士尼亞太內容發布會」。（圖／記者黃庠棻攝）

▲史迪奇、米奇驚喜現身。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，迪士尼亞太內容發布會也公開多部即將上映的作品，包含陪伴觀眾走過30週年的《玩具總動員》也即將推出第五集，玩具竟然要和科技首次打照面。巴斯、胡迪、翠絲和其餘夥伴的任務將變得無比困難，因為他們要面對遊戲時間的新威脅。

▲史迪奇、米奇「迪士尼亞太內容發布會」。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《玩具總動員》將推出第五集。（圖／記者黃庠棻攝）

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