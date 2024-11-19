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劉亞仁訴訟期間喪父！　律師求從輕量刑：演藝生涯代價遠超一般人

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員劉亞仁（本名嚴弘植）因多次非法使用毒品在一審被判刑，近日於上訴庭中提及父親於今年8月過世的悲痛，懇求法院從輕量刑。

▲▼劉亞仁。（圖／翻攝自Instagram／hongsick）

▲劉亞仁。（圖／翻攝自Instagram／hongsick）

首爾高等法院19日針對劉亞仁違反《毒品管理法》等罪名，進行第二次上訴審理。劉亞仁當天以剃光頭、身穿囚服的形象出庭，其辯護律師表示，劉亞仁因職業壓力未能好好照顧自己，並指出：「他目前的演藝生涯受到巨大打擊，這些代價遠超一般人。」辯方還提到他在案件期間經歷父親離世，背負著「因自身行為導致父親病情惡化」的罪責，認為這已成為他一生無法擺脫的懲罰。

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劉亞仁的辯護律師重申，檢方指控他利用財力逃避調查並不屬實，並解釋他的大麻吸食是因國外旅行時的好奇心，而非故意利用財力；關於異丙酚（Propofol）的使用，辯方則稱其因職業需求進行醫美管理，不得已接受相關治療。此外，對於檢方指控他干預調查及教唆刪除證據，辯方堅決否認，強調一審法院已對相關指控判定無罪。

根據檢方指控，劉亞仁自2020年9月至2022年3月期間，在首爾多家醫院以睡眠麻醉為名，181次非法使用異丙酚等醫療用麻醉劑，2021年5月至2022年8月，他以他人名義非法處方並購買了1100多顆安眠藥。此外，今年1月，他在美國涉嫌與友人吸食大麻3次，並教唆他人吸食。

在一審中，法院認定其大麻吸食、醫療麻醉劑的習慣性使用以及他人名義非法購藥等指控成立，但因證據不足，對「教唆吸食大麻」及「指使銷毀證據」的指控判無罪。最終法院判處劉亞仁1年有期徒刑、罰款韓幣200萬元（約台幣5萬元），並要求接受80小時的藥物戒治課程以及韓幣154萬元（約台幣4萬元）的追繳金。案件目前仍在上訴階段審理中。

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